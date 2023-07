Ehrliche Worte von GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki: Wünscht sie sich einen Freund?

Vivien Blotzki hat es geschafft! Die Schönheit aus Koblenz wurde Mitte Juni zu "Germany's Next Topmodel" 2023 gekürt. Doch wie steht es eigentlich um ihr Liebesleben? Das Curvy-Model verrät jetzt, ob es sich eine Beziehung wünscht!

Anzeige

Ist Vivien Blotzki offen für eine neue Liebe?

In einem YouTube-Video spricht die diesjährige GNTM-Gewinnerin zusammen mit Cassy Cassau ganz offen über ihr Privatleben. Dabei beantworten die beiden ehemaligen Kandidatinnen die Fragen ihrer Fans. In dem Q&A interessierten sich die Follower:innen nicht nur dafür, wie die beiden mit Hass im Netz umgehen, sondern auch dafür, wie es eigentlich um ihr Liebesleben steht. Ein User wollte beispielsweise von Vivien wissen, ob sie gerne einen Freund hätte. Da muss die Koblenzerin nicht lange zögern:

Jetzt gerade glaube ich eher nicht. Vivien Blotzki, , 2023

Anzeige

Anzeige

Deshalb will Vivien Blotzki keine Beziehung

In dem Q&A kommt Vivien Blotzki natürlich auch auf die Gründe zu sprechen, warum sie sich aktuell keinen Mann an ihrer Seite wünscht. "Im Moment bin ich eigentlich ganz froh, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann", gibt sie ehrlich zu. Sie finde es gut, dass sie mit niemandem Rücksprache halten müsse und ihr Leben ganz nach ihren Wünschen gestalten könne. "Es ist ja nicht immer schlecht, jemanden zu haben, auf den man Rücksicht nehmen muss, aber ich will es gerade nicht", führt Vivien weiter aus. Ob sich das in Zukunft wohl ändert? Ihre Fans werden es sicherlich erfahren.