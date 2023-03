Das Wichtigste in Kürze Schauspielerin Hayden Panettiere wirkte bereits in zahlreichen Filmen und Serien mit - darunter in Nashville und Scream 4 .

In den vergangenen Jahren machte die gebürtige US-Amerikanerin aber eine schwere Zeit durch: Sie kämpfte nicht nur gegen ihre Alkoholsucht, sondern litt nach der Geburt ihrer Tochter auch unter einer postnatalen Depression.

Lange fühlte sich Hayden nicht mehr wohl in ihrem Körper. Nun macht sie erstmals öffentlich, dass sie sich einer Brustverkleinerung unterzogen hat. Warum sie diesen Schritt gewagt hat, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Hayden Panettiere hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Nachdem sie jahrelang gegen ihre Alkoholsucht kämpfen musste und nach der Geburt ihrer Tochter Kaya Evdokia eine postnatale Depression erlitt, fühlte sie sich einfach nicht mehr wohl in ihrer Haut. Jetzt spricht die Schauspielerin erstmals ganz offen darüber, dass sie sich deshalb die Brüste verkleinern lassen hat und erklärt dabei auch ihre Beweggründe.

Im Interview mit "Women's Health" ließ die 33-Jährige die vergangenen Jahre nun noch einmal Revue passieren. Nachdem sie ihre Sucht erfolgreich bekämpft und sich nach der Geburt ihrer Tochter, die aus ihrer Ex-Beziehung mit Wladimir Klitschko stammt, im Oktober 2015 wegen einer postnatalen Depression in Behandlung begeben hatte, war Hayden überhaupt nicht mehr zufrieden mit sich. "Mein Körper fühlte sich immer noch nicht so an, als gehöre er zu mir", gibt sie im Interview mit dem Magazin zu.

Hayden Panettiere fühlt sich endlich wieder wohl in ihrem Körper

Ihr Selbstvertrauen litt damals sehr unter der Situation, weshalb sich die "Nashville"-Darstellerin im Jahr 2022 dazu entschloss, sich die Brüste verkleinern zu lassen. Mit "Women's Health" spricht Hayden nun erstmals über diese Entscheidung. "Ich denke, es ist nichts falsch daran, wenn jemand etwas verändern möchte, wenn man sich dadurch selbstbewusster fühlt. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe", begründet sie ihr Vorgehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für Hayden scheint sich der Beauty-Eingriff jedenfalls gelohnt zu haben. Zumindest fühlt sie sich jetzt wieder viel wohler in ihrer Haut, wie sie stolz im Interview mit dem Magazin erzählt:

Mein Selbstvertrauen ist zurück. Hayden Panettiere, , 2023

Tod ihres Bruders: Weiterer Schicksalsschlag für Hayden Panettiere

Immer wieder beweist die 33-Jährige in Interviews und auf ihrem Instagram-Account, was für eine starke Frau sie ist. Erst im Februar musste Hayden nach ihrer Alkoholsucht und der postnatalen Depression einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Ihr jüngerer Bruder Jansen Panettiere starb am 19. Februar 2023 im Alter von gerade einmal 28 Jahren. Als Todesursache wurden die Auswirkungen einer Kardiomegalie, also einer anormalen Vergrößerung des Herzens, angegeben. Die Schauspielerin soll stets ein enges Verhältnis zu ihm gehabt haben. Bei ihrem ersten großen Auftritt nach seinem Tod kämpfte sie in der Show "Good Morning America" vor wenigen Tagen deshalb auch sichtlich mit den Tränen.

Anzeige