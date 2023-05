Ein Jahr nach der Trennung von Julienco: Wo steckt Bibi alias BibisBeautyPalace?

Das Wichtigste in Kürze Bianca Claßen gehört seit vielen Jahren zu Deutschlands erfolgreichsten Influencerinnen.

Mit ihrem Youtube-Kanal "BibisBeautyPalace" gelang der Unternehmerin 2012 der große Coup. Seitdem ist sie aus dem Online-Geschäft nicht mehr wegzudenken.

Seit der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Julian Claßen ist die Kölnerin allerdings völlig von der Bildfläche verschwunden.

Bibi Claßen alias BibisBeautyPalace ist aus den Sphären des Internets nicht mehr wegzudenken. Wie kaum jemand sonst prägte die Influencerin mit ihrem Kanal die Anfänge der Plattform Youtube. Zuschauer der 30-Jährigen machen sich jedoch große Sorgen - schließlich herrscht auf den Profilen der Blondine nun schon seit vielen Monaten Funkstille. Auf neue Beiträge oder gar ein Lebenszeichen ihres Vorbilds warten viele Fans verzweifelt. Wie steht es um Bibis Online-Karriere?

Bereits ein Jahr ohne BibisBautyPalace: Bianca Claßen hüllt sich weiter in Schweigen - Im Clip siehst Du die Reaktionen ihrer Fans

Rund ein Jahr ist es nun her, dass Unternehmerin Bianca Claßen auf ihrem Instagram-Kanal einen letzten Beitrag mit ihren acht Millionen Followern teilte. Auch auf ihrem Youtube-Kanal steht alles still. Nach der Trennung von Ehemann Julian Claßen bevorzugt die Influencerin anscheinend ein ruhigeres Leben abseits der Öffentlichkeit.

Details über das Abbleiben von Bibi gibt es keine. Nur selten wird der Youtube-Star auf der Straße entdeckt und ein heimliches Foto veröffentlicht. Auch ein Jahr nach Beginn der Funkstille scheint so also kein Ende der Netz-Pause in Sicht zu sein. Für Follower des Teenie-Idols ist dies eine traurige Tatsache: Unter dem letzten Instagram-Beitrag, den Bibi am 28. Mai 2022 postete, sammeln sich unzählige Kommentare zum Fernbleiben der zweifachen Mutter. Viele wünschen sich dabei weiterhin eine Rückkehr. Die Reaktionen ihrer Fans kannst Du im Video sehen.

Die Hoffnung, dass es sich bei der Funkstille rund um Bibi lediglich um eine Pause und nicht das endgültige Aus ihrer Online-Karriere handelt, scheint bei treuen Fans der Kölnerin also weiterhin zu bestehen. Ob Bibi eines Tages tatsächlich auf ihre Kanäle von "BibisBeautyPalace" zurückkehren wird, weiß aktuell wohl nur sie selber. Fest steht: Ihre Follower würden die Influencerin freudig empfangen.

Nach Trennung von Noch-Ehemann Julian: Bibi alias BibisBeautyPalace zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Es wirkte wie das perfekte Familienglück: Eine gemeinsame Karriere, Hochzeit, zwei Kinder. Doch dann war plötzlich alles aus und vorbei! Im Mai 2022 gab Youtuber Julian alias Julienco bekannt, dass Ehefrau Bibi ihn nach 13 gemeinsamen Jahren verlassen hat.

Unterschiedlicher könnte der Umgang der Noch-Eheleute Claßen mit der Trennung wohl nicht sein! Während Bibi alias BibisBeautyPalace vollkommen von der Bildfläche verschwunden ist, genießt Julian sein Leben in Saus und Braus - und teilt dieses ausführlich mit seinen Followern auf den sozialen Netzwerken. So müssen Julians 6,3 Millionen Abonnent:innen auch nach dem Liebes-Aus mit Bibi nicht auf Pärchen-Content verzichten.

Nur wenige Wochen nach der offiziellen Verkündung der Trennung machte Julian bereits seine neue Beziehung publik. Die neue glückliche Frau an seiner Seite: Ex-Sportlerin Tanja Makarić. So postete das Paar beispielsweise folgende Aufnahmen auf Instagram:

So sehr ihre Fans es auch hoffen - Informationen über Noch-Ehefrau Bibi gibt es auch auf Julians Kanal nicht zu finden. Stattdessen lassen Julian und Tanja ihre Follower fleißig am gemeinsamen Leben und privaten Alltag teilhaben.