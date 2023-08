Einbrecher überraschen Sylvie Meis: DAS sagen Amira und Oliver Pocher dazu

Sylvie Meis musste vor wenigen Tagen einen schweren Schock verkraften. Während sie auf Ibiza Urlaub machte, stiegen Einbrecher in ihre Hamburger Wohnung ein und erbeuteten Luxustaschen im Wert von 800.000 Euro. In ihrem Podcast sprechen Amira und Oliver Pocher jetzt ganz offen über den Einbruch und erzählen, was sie davon halten.

Hat Oliver Pocher kein Verständnis für Sylvie Meis?

In der neuen Folge des "Die Pochers!"-Podcasts kommen die Eheleute bereits zu Beginn auf den Einbruch zu sprechen. "Sylvie Meis hat keine Handtaschen mehr!", witzelt der Entertainer. Doch Amira Pocher kann darüber überhaupt nicht lachen. "Das ist überhaupt nicht lustig", stellt sie klar. Immerhin seien Luxus-Handtaschen im Wert von sage und schreibe 800.000 Euro geklaut worden.

Oliver Pocher rudert daraufhin einen Schritt zurück: "Natürlich ist ein Einbruch und alles was da passiert, schwer asozial, da müssen wir nicht drüber reden." Trotzdem sei er der Meinung, dass der Einbruch absehbar war, schließlich teilt Sylvie Meis regelmäßig auf Instagram Fotos, auf denen man beispielsweise ihr Ankleidezimmer sieht.

Auf der anderen Seite, was soll ich sagen? Wenn ihr Mädels euch immer so mit euren Handtaschen präsentiert, dann darf man sich nicht wundern, wenn die dann auch irgendwann mal weg sind. Oliver Pocher, , 2023

Er könne sowieso nicht verstehen, warum man so viele Handtaschen besitzt.

Amira sieht das jedoch anders. "Das kannst du doch so nicht sagen", wettert sie gegen ihren Mann. Und weiter:

Das ist wieder genau das, was mich an der Gesellschaft und auch an deiner Meinung extrem ankotzt, muss ich dir ehrlich sagen. Dass du, nur weil du keine Handtaschen trägst, entscheidest, ob man welche haben sollte oder nicht. Amira Pocher, , 2023

Jeder Mensch habe nun mal andere Interessen und dürfe sein Geld für die Dinge ausgeben, die ihn oder sie glücklich machen, meint Amira. Doch Olli bleibt hartnäckig: "Wie kann eine Tasche glücklich machen?!" Er findet es "total Schwachsinn, 25 Birkin Bags zu haben".

Amira und Oliver Pocher wurden selbst zu Opfern von Einbrechern

Im Januar vergangenen Jahres wurde bei Amira und Oliver Pocher ebenfalls eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über das Dach der Garage damals Zutritt zum Obergeschoss des Hauses. Die Eheleute waren zum Zeitpunkt der Tat mit ihren beiden Söhnen zuhause. Sie hielten sich jedoch im Erdgeschoss auf, weshalb sie nichts vom Einbruch mitbekamen. "Erst als ich meine leeren Schmuckschatullen auf dem Bett liegen sah, dämmerte mir, dass was nicht stimmt", erzählte die TV-Moderatorin damals in einer Folge ihres Podcasts.

Die Geschehnisse haben bis heute Spuren bei dem Paar hinterlassen. "Die Gegenstände sind mir inzwischen egal. Aber die Angst ist schlimm. Ich habe seitdem riesige Panik. Bei jedem Geräusch bekomme ich Herzrasen", gab die 30-Jährige während des Gerichtsprozesses im Januar 2023 zu. Der Täter wurde zu einer Gefängnisstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt.