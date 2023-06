Einbruch bei "James Bond"-Star! Großer Schock für Pierce Brosnan

Das Wichtigste in Kürze Pierce Brosnan ist ein gefeierter Schauspieler. Er schlüpfte unter anderem von 1995 bis 2002 in vier Filmen in die Rolle des Geheimagenten James Bond.

Nun muss der Hollywoodstar aber einen schweren Schock verkraften: Bei ihm wurde eingebrochen! Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Zusammen mit seiner Frau Keely Shaye Smith, mit der er seit 2001 verheiratet ist, wohnt Pierce Brosnan in einem luxuriösen Anwesen in Malibu. Immer mal wieder gewähren die Eheleute bei Instagram Einblicke in ihre Villa. Doch jetzt sind der ehemalige 007 und seine Liebste Opfer eines Einbrechers geworden.

Unbekannter dringt in Pierce Brosnans Strandhaus ein

Wie "TMZ" berichtet, kam es auf Pierce Brosnans Anwesen nun zu einem Einbruch. Der Täter soll sich zuerst auf dem Nachbargrundstück aufgehalten und dort uriniert, defäkiert und den Müll durchsucht haben, bevor er das Grundstück des "James Bond"-Stars stürmte und sich Zutritt zur Villa verschaffte. Im Waschraum soll er dann das Wasser aufgedreht haben, um sich nach dem Toilettengang zu waschen.

Als er daraufhin die Polizeibeamten entdeckte, flüchtete er zum Strand. Nach einer Verfolgungsjagd mit dem Helikopter wurde der Unbekannte laut Informationen von "TMZ" daraufhin festgenommen.

Nach der Tat wurde der Einbrecher angezeigt. Welche Strafe ihm droht, ist bisher aber noch unklar.

Anzeige

Anzeige

Pierce Brosnans Frau Keely war während des Einbruchs zuhause

Pierce Brosnans Ehefrau Keely soll sich zum Zeitpunkt der Tat zuhause aufgehalten haben. Ob sie dabei auf den Einbrecher traf, ist bisher nicht bekannt. Weder der Hollywoodstar noch seine Liebste haben sich bislang persönlich zum Einbruch geäußert.

Mit 70 Jahren: Pierce Brosnan ist als Schauspieler immer noch sehr erfolgreich

Am 16. Mai feierte Pierce Brosnan seinen 70. Geburtstag. Obwohl er durch seine zahlreichen Schauspielrollen mittlerweile längst ausgesorgt hat, steht der Hollywoodstar trotzdem noch regelmäßig vor der Kamera. Zuletzt spielte er in Filmen wie "The King's Daughter" (2022), "Black Adam" (2022) und "The Duke" (2023) mit.

Anzeige

Pierce Brosnan privat

Doch Pierce Brosnan feiert mit seinen 70 Jahren nicht nur berufliche Erfolge, auch privat läuft es gut für ihn. Erst Ende Mai stand für den Schauspieler ein ganz besonderes Ereignis an: Sein Sohn Paris hat das College abgeschlossen, was ihn natürlich sehr stolz macht. Bei Instagram teilte Brosnan zu diesem Anlass einen Schnappschuss, auf dem er freudestrahlend neben seinem Sohnemann und seiner Ehefrau Keely zu sehen ist. In der Bildunterschrift darunter richtete der "Mamma Mia"-Darsteller rührende Zeilen an seinen Nachwuchs: "Mein lieber Paris, ich gratuliere dir zu deinem Abschluss von der Loyola Marymount University School of Film & Television. Schreite in die Welt mit stolzem Herzen und kreiere Geschichten, die die Welt zu einem besseren Ort machen." Ob Paris wohl eines Tages in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters tritt und ebenfalls eine Schauspielkarriere einschlägt?

Über die regelmäßigen privaten Einblicke freuen sich die Fans des ehemaligen 007 jedenfalls sehr. "Da geht er in die Welt hinaus. Herzlichen Glückwunsch", "Ihr drei seht einfach toll aus. Gratulation zu deinem Abschluss, Paris" und "Ob Paris wohl auch eines Tages James Bond spielen wird? Ich finde, das Potenzial hat er auf jeden Fall!", schwärmen nur drei von vielen Nutzer:innen unter dem Beitrag.

Apropos "James Bond": 61 Jahre nach dem Film - So hat sich das erste Bond-Girl Honey Rider verändert!