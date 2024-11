Einbruchsversuch bei Jenny Elvers: Reality-Star unter Schock

Einbrecher versuchten, in die Wohnung von Reality-Star Jenny Elvers (52) einzusteigen. Die Schauspielerin hatte zwar Glück im Unglück und war nicht zu Hause. Trotzdem reagierte sie "schwer geschockt".

"Nicht lustig, es ist so ein befremdliches Gefühl. Ich wollte erst einmal gar nicht mehr in die Wohnung. Das ist ein gruseliger Gedanke. Es hinterlässt jede Menge Angst." So reagierte Jenny Elvers auf die Tatsache, dass es während ihrer Abwesenheit in ihrer Wohnung in der Lüneburger Heide vor den Toren Hamburgs einen Einbruchsversuch gab.

In dem Podcast "Wanderzirkus" berichtete sie von dem Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende ereignete. "Ich bin gut versichert und ich war nicht daheim und es war nur ein versuchter Einbruch - trotzdem macht das was mit einem."

Die Einbrecher kamen bei Jenny Elvers bis in den Flur

Dass nichts Schlimmes passierte und auch nicht gestohlen wurde, verdanke sie der Wachsamkeit ihrer "super tollen Nachbarn". Die hätten die Einbrecher am frühen Abend gegen 19 Uhr bemerkt und Lärm gemacht und sofort die Polizei gerufen. Die Einbrecher, die bereits das Fenster aufgehebelt hatten, kamen nur bis in den Flur - und flohen dann. Verdächtige konnte die Polizei bislang nicht ermitteln.

Jenny Elvers vermutet eine gezielte Aktion. "Ich wohne oben, da brichst du eigentlich nicht ein. Die müssen es ganz gezielt auf meine Wohnung abgesehen haben", sagte sie "Bild.de". Als Schauspielerin und Reality-Star ("Kampf der Realitystars", "Das große Promibacken") sei sie viel unterwegs, die Wohnung oft ungenutzt. "Man weiß, ich bin viel unterwegs und bei Dreharbeiten. Wenn ich länger weg bin, ist auch mal eine Freundin hier oder mein Sohn, die sich kümmern und damit niemand auf die verlassene Wohnung aufmerksam wird." Das scheint diesmal nicht geklappt zu haben.

Die Nachbarn von Jenny Elvers riefen die Polizei

Elvers hat die Wohnung schon lange, wuchs in der Lüneburger Heide auf und war einst sogar Heidekönigin des Heideblütenfestes von Amelinghausen. Die Lüneburger Heide sei "meine Homebase, von hier starte ich, hier kennt mich auch jeder." Das wenigstens zahlte sich aus. "Ich bin glücklich und froh, dass ich so tolle und aufmerksame Nachbarn habe", sagte Elvers dankbar. "Hier auf dem Dorf ist das eine tolle Gemeinschaft."

Sie habe aus dem Vorfall Konsequenzen gezogen. Sie habe "jetzt noch einmal mehr aufgerüstet, aber ich will auch nicht in Fort Knox wohnen. Ich war schon im 'Promi Big Brother'-Haus." Einen Bewegungsmelder für das Handy habe sie sich bereits zugelegt und zudem eine Sicherheitsfirma kontaktiert. Von dem Schock erhole sie sich langsam, sagte sie im Podcast und appellierte dann an die Hörer:innen: "Am Ende des Tages ist nichts passiert. Aber wir können hier noch einmal sagen: Passt auf. Zum Beispiel auch, was ihr auf Social Media postet."

