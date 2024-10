Eindeutige Wahl: Hier würde Dwayne "The Rock" Johnson der nächste US-Präsident werden

Ja! Zumindest halten die Briten ihn für einen guten Kandidaten. In einer Umfrage stimmten sie ab, welcher US-amerikanische Promi ihrer Meinung nach am besten ins weiße Haus passen würde. Die Ergebnisse sind ziemlich skurril...

Anzeige

Präsident, Schauspieler oder sogar Spion? Urteile selbst, welche Rolle am besten zu Dwayne Johnson passt Die Komödie "Central Intelligence" jetzt auf Joyn ansehen Dort erwarten dich außerdem die besten Serien, Filme, Shows und Livestreams!

Anzeige

Anzeige

Wer soll US-Präsident:in werden? Das denken die Briten

Bei der Umfrage durften rund 2.000 Briten abstimmen. Dahinter steht übrigens die weltweit größte Plattform für Sportwetten. Allzu ernst sollte man die Umfrage also nicht nehmen. Die Ergebnisse sind trotzdem interessant.

Gewonnen hat der Schauspieler Tom Hanks ("Forrest Gump", "Der Soldat James Ryan"). 36 Prozent der Mitmachenden sehen ihn als Top-Kandidat für die Präsidentschaftswahl. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Schauspiel-Kollege Dwayne "The Rock" Johnson mit 22 Prozent und Talkshow-Ikone Oprah Winfrey mit 21 Prozent. Auf Platz vier landete der umstrittene Milliardär Elon Musk mit 17 Prozent.

Auch Popstar Taylor Swift, Tennislegende Serena Williams und der in den USA lebende Prinz Harry kamen mit jeweils 16 Prozent in die engere Wahl. Auf dem letzten Platz übrigens: Kim Kardashian. Die Reality-Queen ist bei den Briten wohl nicht so beliebt.

Laut US-amerikanischer Verfassung muss ein:e Präsidentschafts-Kandidat:in:

geborener US-Staatsbürger:in sein

mindestens 35 Jahre alt sein

mindestens 14 Jahre in den USA gelebt haben

Zumindest, was die amtlichen Voraussetzungen angeht, könnte Dwayne Johnson das Amt antreten.

Schock-Moment bei WWE: "The Rock" haut John Cena um

Anzeige

Anzeige

Immer wieder finden Promis in den USA ihren Weg in die Politik

Promis sind in der US-Politik keine Seltenheit. Auch Ex-Präsident und aktueller Wahlkandidat Donald Trump wurde durch die frühere Reality-Sendung "The Apprentice" bekannt. Auch der 2004 verstorbene Ronald Reagan war ursprünglich Schauspieler und stand sogar mit der Hollywood-Legende James Dean vor der Kamera.

Klar, dass Arnold Schwarzenegger nicht in die Politik hinein geboren wurde, wissen wir alle. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien hat bereits eine Sport- und eine Film-Karriere hinter sich.

Wirken Schauspieler wie Dwayne Johnson und Tom Hanks durch ihre meist sympathischen und starken Filmrollen auf die Briten besonders kompetent? Wer weiß.

Alle Infos zur Präsidentschaftswahl 2024, findest du bei der ProSieben :newstime. US-Wahl 2024: Wer gewinnt den Kampf ums Weiße Haus? Am 5. November entscheiden die Vereinigten Staaten: Wer wird 47. Präsident oder Präsidentin der USA?

Anzeige

Anzeige