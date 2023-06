"Einer der besten Tage meines Lebens" – So hat Eminems Adoptivtochter Alaina geheiratet

Das Wichtigste in Kürze Rapper Eminem hat mit Ex-Frau Kimberly Ann Scott eine Adoptivtochter. Alaina hat vergangene Woche ihrem langjährigen Freund das Jawort gegeben.

Hier erfährst du, wie die Hochzeit von Alaina war und welches Kind von Eminem womöglich schon bald ebenso vor den Altar schreitet!

Der US-amerikanische Rapper Eminem hatte vergangenen Freitag wohl richtig zu feiern: Seine älteste Tochter Alaina Scott, jetzt Moeller, hat ihrem langjährigen Freund Matt Moeller das Jawort gegeben. Auf Instagram gibt sie nun erste Eindrücke von ihrer Traumhochzeit und der Hochzeitsgesellschaft!

So hat Eminems Adoptivtochter Alaina geheiratet

Eminems 30-jährige Tochter ist am 9. Juni 2023 vor den Altar getreten. Bereits im Dezember 2021 hält Alainas Partner Matt um ihre Hand an. Jetzt teilt sie auf Instagram erste Impressionen der Hochzeitsfeier und lässt uns an ihrem unvergesslichen Ereignis teilhaben: Mit 125 Personen hat sie scheinbar in ihrer Heimat Detroit im US-Bundesstaat Michigan ihren großen Tag zelebriert.



In ihrem Instagram-Feed veröffentlicht Alaina einige Highlights zu ihrer Hochzeit: Auf dem ersten Bild ist sie mit ihrem frischvermählten Partner zu sehen, wie sie sich auf einem Hochhaus-Dach zärtlich küssen. Die Braut trägt ein weißes Meerjungfrauen-Kleid von Katerina Bocci mit einem langen Schleier und einem Juwelen-Haarband. Der Bräutigam passt mit seinem weißen Smoking-Jackett und der eleganten schwarzen Anzugshose perfekt dazu. Alaina schreibt dazu: "9. Juni 2023 einfach einer der besten Tage meines Lebens in diesem Leben und im nächsten, meine Seele wird immer deine finden."



Klickt man sich durch die Instagram-Galerie, so strecken die zwei Turteltauben auf dem dritten Bild ihre Hochzeitsringe in die Kamera. Außerdem zeigt Alaina eine Aufnahme von ihrem Hochzeitstanz, den sie wohl eng umschlungen ihren Gäst:innen präsentierten. Nicht zu übersehen ist auch das letzte Foto, auf dem das Ehepaar mit ihren Brautjungfern und Trauzeug:innen strahlend posiert.



Auch Alainas Schwester Hailie Jade Scott ist als Brautjungfer neben dem frisch verheirateten Pärchen zu erkennen. Der Brautvater Eminem hingegen ist auf keinem der Bilder abgebildet. Da er generell nicht im Instagram-Feed seiner Töchter zu sehen ist, können wir dennoch vermuten, dass er vor Ort war.

Alainas Verlobung: So hat ihr Freund den Heiratsantrag gemacht

Mit einem Instagram-Posting hat Alaina Ende letzten Jahren verkündet, dass sie sich mit ihrem Liebsten Matt verlobt hat. Auf dem Foto kniet er auf einer Dachterrasse vor ihr nieder und hält um ihre Hand an. Auf dem zweiten Bild küssen sie sich innig und auf dem letzten stoßen sie scheinbar auf ihre Verlobung an - zu sehen ist ihr Ring. In der Caption schreibt sie im Dezember die Worte: "Dieser Moment. Dieses Leben – hundert Mal 'Ja'. Ich liebe dich". Inzwischen sind die beiden frisch vermählt.

Eminem hat neben Alaina noch zwei weitere Kinder

Auch bekannt als Slim Shady gehört Eminem zu den weltweit berühmtesten Musikern. Mit 14 Jahren hat er bereits angefangen zu rappen und zeigt seit den 90er-Jahren sein Rap-Talent der ganzen Welt. Neben der Musik steht seine Familie an erster Stelle, so natürlich auch seine Kinder Alaina, Hailie und Stevie.



Mit Ex-Frau Kimberly Ann Scott hat Eminem alle drei Kinder großgezogen: Nachdem Kimberlys Zwillingsschwester gestorben ist, hat das damalige Paar deren Tochter Alaina bei sich aufgenommen und adoptiert. Auch Stevie ist Eminems Adoptivkind, wobei Hailie sein (einziges) leibliches Kind aus der Beziehung mit Kimberly ist. Dennoch liegen dem 50-Jährigen alle Drei sehr am Herzen, sodass sie sogar in seinen Songs vorkommen. Beispielsweise hat der Rapper "Hailie's Song" seiner leiblichen Tochter gewidmet, aber auch in "Mockingbird" oder "When I'm Gone" kommen seine Liebsten vor.

Wird auch bald Eminems Tochter Hailie heiraten?

Sie war bei Alainas Hochzeit Brautjungfer und wird womöglich schon bald selbst vor den Altar treten: Hailie ist seit diesem Jahr verlobt! Die 27-Jährige hat von ihrem Liebsten Evan McClintock im Februar einen Heiratsantrag bekommen. Nach knapp 6 Jahren Beziehung wollen die beiden wohl bald den nächsten Schritt wagen. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist noch unbekannt.