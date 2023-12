Eiskalt: Jana und Thore Schölermann begeistern ihre Fans mit Nacktfoto auf Instagram

Wintereinbruch in Deutschland. Schneechaos in Bayern, bibbernde Menschen überall. Auch Jana (36) und Thore (39) Schölermann hat es offenbar eiskalt erwischt.

Moderator Thore und Schauspielerin Jana sind auf dem Bild, das beide auf ihren Instagram-Kanälen posteten, scheinbar splitternackt. Sie toben allerdings nicht im Schnee - sondern stecken in einem Eisblock fest. "Ice, Ice Baby! Köln gehört zwar zu den wenigen Städten, in denen es nicht geschneit hat, aber dafür gibt es hier Eisblöcke", lautet der Text dazu. Danach fragen sie ihre Follower, wie das Wetter denn so bei ihnen sei.

Thore und Jana: Bei diesem Nacktfoto schmilzt jeder Schnee

Das Foto kommt bei den Fans super an. "Sehr sexy! Kein Wunder, dass kein Schnee liegt", kommentiert ein User, "Der Eisblock steht euch hervorragend", schreibt ein anderer. Auch wenn es so aussieht: Jana und Thore sind nicht Opfer einer in Sekundenbruchteilen einsetzenden Eiszeit geworden. Sondern haben sich einen Ausflug ins "House Of Bates" gegönnt. In der Content Gallery können Besucher (Tickets für Erwachsene: 33 Euro) auf 800 Quadratmeter lustwandeln und sich in außergewöhnlichen Settings unter Profibedingungen fotografieren lassen.

Beim nächsten Mal darf vielleicht auch schon Ilvi mit, das Töchterchen von Jana und Thore Schölermann. Sie kam im Dezember 2021 zur Welt, zwei Jahre, nachdem sich Jana und Thore das Jawort gegeben hatten.