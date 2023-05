Ekel-Kommentare im Netz: SO cool wehrt sich Sophia Thiel gegen den Hass

Das Wichtigste in Kürze Im Netz wird Fitness-Influencerin Sophia Thiel immer wieder von Hatern angefeindet - Beleidigungen weit unterhalb der Gürtellinie inklusive.

Nun kontert die 28-Jährige mit einem Instagram-Video, in dem sie bösen Kommentaren mit ganz viel Humor den Garaus macht.

Wegen ihrer Figur muss Content Creatorin Sophia Thiel sich so manch bösen Kommentar auf Social Media gefallen lassen. Nun hat sie einen besonders lustigen Weg gefunden, damit umzugehen.

"Schweinchen Babe" oder "Fee mit Pummelarmen" - es sind extrem verletzende Kommentare, denen Influencerin Sophia Thiel Tag für Tag aufs Neue ausgesetzt ist.

1,3 Millionen Menschen folgen der 28-Jährigen, die einst durch ihre Fitness- und Ernährungstipps Bekanntheit erlangte, auf Instagram. Doch zwischen zahlreichen anerkennenden Worten, die sich unter ihren Beiträgen tummeln, mischen sich auch immer wieder böse Beleidigungen. Wie gemein diese werden können, offenbarte Sophia nun in einem Clip, in dem sie einige Screenshots gehässiger Kommentare zeigte. Darin wird die gebürtige Rosenheimerin vor allem für ihre Gewichtszunahme kritisiert.

Doch auch ihre Berufswahl steht im Fokus. "Ekelhaft. Geh richtig arbeiten, regle dein scheiß Leben und lebe nicht auf Kosten anderer", wirft ein User der Bloggerin, die nun auch eine eigene Hautpflegelinie auf den Markt gebracht hat, vor.

Doch das lässt Sophia nicht auf sich sitzen! In dem Video springt sie gut gelaunt und vergnügt durch ein Rapsfeld, scheint sich von den beleidigenden Sprüchen nicht runterziehen zu lassen. Auch der Text des Songs, den die Netzberühmtheit als musikalische Untermalung gewählt hat, spricht Bände:

Was genau verstehst du denn nicht? Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flapp, flapp. Deine Probleme sind nicht meine Probleme. Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flapp, flapp. Ich lass dich einfach steh'n, wo du grade stehst. Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flapp, flapp. Ich bin fantastisch, wunderschön und bunt. Und du kannst mich hart am Arsch lecken! Team Scheiße , "Schmetterling"

Im Clip spricht Sophia Thiel über die emotionalen Gründe für ihre Gewichtszunahme

Nach Rückzug aus der Öffentlichkeit: Sophia Thiel hat wichtige Botschaft an ihre Fans

Auch die Hashtags #loveyourself und #stopthehate sprechen eine eindeutige Sprache. Auf ihren Social-Media-Kanälen spricht die Blondine sich gegen Cybermobbing aus - und dafür, nicht nur mit anderen achtsamer und liebevoller umzugehen, sondern auch mit sich selbst. Im Mai 2019 kündigte Sophia aus persönlichen Gründen via YouTube ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit an. Knapp zwei Jahre später kehrte sie zurück und offenbarte in einem überraschenden Video, dass sie unter der Essstörung Bulimia nervosa leidet.

Ihre Erfahrungen mit der Krankheit und die Schattenseiten ihres Erfolgs schilderte Sophia unter anderem in dem kurz darauf veröffentlichten Buch "Come back stronger: Meine lange Suche nach mir selbst". Darin gibt die einstige Fitness-Ikone unter anderem offen zu, während den Höhepunkten ihrer Karriere enorm unter dem mit ihr einhergehenden Leistungsdruck gelitten zu haben. Nun wirkt Sophia ein paar Kilo fülliger als damals - jedoch auch wesentlich gesünder, glücklicher und gelassener. Dieses Bild vermittelt ebenfalls ihre humorvolle Reaktion auf die unverschämten Hasskommentare.