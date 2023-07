Elena Carrière hat sich von ihrem Freund getrennt – der GNTM-Star ist wieder Single!

Das Wichtigste in Kürze Elena Carrière bestätigt: Mit Freund Bjarki Runar Sigurdarson ist es aus.

Getändnis: "Nach der Trennung ging es mir besser."

Die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière wurde 2016 Zweite bei "Germany's Next Topmodel".

Elena Carrière (26), Influencerin und ehemaliges GNTM-Model, ging es schon mal besser. Das sagt sie selbst in einem Interview und bezeichnete ihr Seelenwohl als ein immer währendes "Up and Down". Ist Liebeskummer der Grund?

Elena Carrière und Ex-Freund Bjarki sind schon seit 1 Jahr getrennt

Nein, für Elena ist die gescheiterte Liebesgeschichte mit dem DJ aus Island, die dann doch nur etwas mehr als ein halbes Jahr dauerte, längst kein Drama mehr. Sie sagt ehrlich:

Es hat einfach nicht mehr gepasst. Aber wir sind beide happy damit und sind friedlich auseinander gegangen. Elena Carrière , Juli 2023

Deshalb habe die Trennung auch nichts mit ihrer aktuellen Stimmungsschieflage zu tun: Die Trennung sei "nicht der Grund" für die Krise. "Danach ging es mir ja besser."

Hat Elena Carrière bereits einen neuen Freund?

Das gilt auch für den Moment. "Gerade geht es gut. Ich habe tolle Freundinnen, die an meiner Seite stehen", meint die Zweite der 11. GNTM-Staffel von 2016 (hinter Kim Hnizdo). Obwohl sie zuletzt Model-mäßig kürzertrat und auch nicht mehr auf die großen Laufstege zurückkehren möchte, genießt sie derzeit den Besuch der Berliner Fashion Week. Ihr Motto "Party and Friends" setzte sie auf ihrem jüngsten Post für ihre rund 470.000 Instagram-Follower gut gelaunt tänzelnd in Szene.

Vielleicht hat Elena bald wieder einen männlichen Tanzpartner. Oder hat sie ihn gar bereits? Fragen danach beantwortete sie dem Berliner Kurier zwar kichernd, aber ausweichend.