Elyas M'Barek verrät: So feiert er dieses Jahr Weihnachten

Der Weihnachtscountdown läuft - auch im Haus von Elyas M'Barek. Wie der 41-Jährige im "taff"-Interview verriet, zieht es den "Fack ju Göhte"-Superstar über die Feiertage in die Ferne - beinahe filmreif, wie er sagte.

So genau weiß Elyas M'Barek noch nicht, was ihn an den Weihnachtsfeiertagen erwartet, wie er im Interview mit "taff" verriet. Er ist nämlich nicht der Weihnachtsmacher, sondern eher Beobachter. Was an Weihnachten vom Ambiente und kulinarisch auf ihn zu kommt, könne er noch nicht sagen, gestand er: "Da muss ich meine Frau fragen. Die überlegt sich seit Wochen was. Ich überlasse alles ihr", gab er lachend im Interview zu.

Denn nicht Elyas ist im Hause M'Barek der große Weihnachtsfan, sondern seine Frau Jessica (35). Der Schauspieler freimütig: "Ich sag 'Mach du'. Sie liebt Weihnachten. Und ich mach mit."

Im Clip: So verbringt Elyas M'Barek die Feiertage

Gefeiert wird in New York

Immerhin wusste Elyas schon, wo gefeiert werden wird: "Ich feier in New York, zu Hause", sagte er am Rande der Premiere des neuen Animations-Films "Raus aus dem Teich", in dem Elyas M'Barek den übervorsichtigen Entenvater Mack seine Synchronstimme leiht. Mack ist eine Art "Helikopter-Papa", der dem Drang seiner Kids, die idyllische, aber kleine Welt im heimischen Teich zu verlassen und den Flug in die weite Welt zu wagen, sehr skeptisch gegenübersteht. Am Ende zieht es aber auch Mack in die Ferne. So wie Elyas zu Weihnachten. Weshalb er auch sagte: "Fast wie im Film."

Es ist das zweite Weihnachtsfest, dass Elyas und Jessica als Ehepaar verbringen. Die beiden heirateten am 9. September 2022 in Es Cubells an der Südküste Ibizas. Vor dem Instagram-Post mit gemeinsamem Hochzeitsfoto hatte es wenige Bilder oder Informationen zum Beziehungsstatus des umschwärmten Stars gegeben. Seit der Hochzeit mehren sich die gemeinsamen Fotos. Zuletzt zeigten sich beide auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung.

Jessica M'Barek, geborene Riso, wuchs in Kalifornien auf, zog aber schon vor 20 Jahren nach New York und ist somit für die neue Heimat des gebürtigen Münchners Elyas verantwortlich. Gemeinsam haben sie sich im Stadtteil Brooklyn ein Liebesnest eingerichtet.

Jessica ist Model und Schauspielerin. In den Fernsehserien "Blue Bloods - Crime Scene New York" (2016) und "Dietland" (2018) hatte sie in jeweils einer Folge eine kleine Rolle, ebenso trat sie in dem Film "Gender Bender" (2016) in einer Nebenrolle auf. In Deutschland war sie vor Jahren in einem Werbeclip für süße Kinderleckereien zu sehen. Vielleicht hat den Elyas ja damals gesehen und kam auf den Geschmack.