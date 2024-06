EM 2024: Das sind die Spielerfrauen unserer Fußball-Stars

Wenn die deutsche Nationalelf ab Freitag, 14. Juni, bei der Europameisterschaft um den Titel kämpft, fiebern nicht nur die Fans mit, sondern auch die Partnerinnen der Fußball-Stars. Doch wer sind die starken Frauen an der Seite der Kicker?

Beim Fußball sind nicht nur Manndeckung und Raumdeckung wichtig, sondern auch die Rückendeckung - diesen emotionalen Support bekommen die Spieler der Deutschen Nationalmannschaft von den Fans, die an sie glauben, aber mindestens ebenso wichtig: von ihren Lebensgefährtinnen.

Ein Blick auf die Beziehungen unserer EM-Stars zeigt: Ihre Partnerinnen stehen nicht im Schatten, sondern an der Seite der Fußballer.

Lisa und Thomas Müller

Bereits seit 2007 kennen sich Lisa und Thomas Müller. Eine gemeinsame Freundin der beiden fungierte als Amor, der die beiden vorstellte. Zwei Jahre später müllerte es nicht nur vor dem gegnerischen Tor, sondern auch im Standesamt - die beiden heirateten. Sportlich sind beide Müllers: Während das FC-Bayern-Urgestein Thomas auf dem Fußballfeld unberechenbar ist, überzeugt seine Frau Lisa als Dressurreiterin.

Die Müllers stehen unter den Fußballer-Beziehungen für Bodenständigkeit. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Lisa Müller den Pferdestall eindeutig dem Roten Teppich vorzieht.

Thomas Müller mit seiner Frau Lisa im Juli 2023. © picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Sophia Weber und Kai Havertz

Eine Geschichte für Romantiker: Kai Havertz kennt seine große Liebe schon seit seiner Kindheit. Während seine beruflichen Stationen von Bayer 04 Leverkusen zum FC Chelsea und innerhalb Londons dann zum FC Arsenal führten, blieb seine Herzensdame eine Konstante. Die Rede ist von Sophia Weber. Sie kommt aus Köln und hat eine Mutter mit kolumbianischen Wurzeln. Erst 2018 wurde aus der Freundschaft allerdings eine romantische Beziehung.

Während viele andere Promis aus der Entertainment- und Sport-Branche das Rampenlicht suchen, halten die beiden sich über ihr Privatleben bewusst recht bedeckt. Bekannt ist allerdings: Im Sommer 2023 verlobte sich der Nationalspieler mit dem Model.

Lina und Joshua Kimmich

Neben dem Ball-Kontakt pflegt Joshua Kimmich auch den Fan-Kontakt. Besonders eng wurde letzterer 2013 im Ticket- und Fanshop von RB Leipzig, denn dort lernte der Fußballer seine spätere Frau Lina Meyer kennen. Er selbst spielte damals noch für die Leipziger. Als der Kicker zum FC Bayern wechselte, beendete Lina noch ihr Jura-Studium. Nach der Fernbeziehung zog sie der Liebe wegen auch nach München.

Mit seinem 1,7er-Abi und ihrem Jura-Studium zählen die beiden zu den gebildetsten Köpfen des Fußballs. Seit der Hochzeit trägt Lina den Nachnamen ihres Partners. Das ist noch gar nicht lange her: Erst im Sommer 2022 wagten die beiden nach fast zehn Jahren den großen Schritt. Die Kimmichs haben vier gemeinsame Kinder.

Joshua Kimmich mit seiner Frau Lisa auf dem Oktoberfest 2022. © picture alliance/dpa/FC Bayern München via Revierfoto

Anzeige

Alicia und Robert Andrich

Kitschige Kennenlerngeschichten von Paaren gibt es viele. Der Anfang der Lovestory des heutigen Leverkusen-Profis Robert Andrich und seiner Alicia ist eher zum Schmunzeln geeignet: Robert Andrich, damals noch in der 3. Liga für Wehen Wiesbaden aktiv, wurde 2019 aus einer Wiesbadener Disco rausgeworfen. Der Grund war, dass er sich mit einem Freund von Alicia gezofft hatte. Am nächsten Tag schrieb er sie an, weil sie ihm bei einem Social-Media-Nachrichtendienst als "in der Nähe" angezeigt wurde. Sie erinnerte ihn daran, dass sie sich am Vorabend bereits kennengelernt hatten ...

Lange Rede, kurzer Sinn: Aus der kuriosen Anekdote wurde eine große Liebesgeschichte. 2021 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Im Juni 2022 heirateten Alicia und Robert Andrich. Im April 2024 wurde ihr zweites Kind geboren.

Robert Andrich mit seiner Frau Lisa im Mai 2024. © picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sara Arfaoui und Ilkay Gündogan

Sara Gündogan - teilweise wird ihr Geburtsname Arfaoui verwendet - ist Model und Moderatorin. Sie hat tunesische Wurzeln und ist in Nizza aufgewachsen. Seit Juli 2021 ist ihre Liebe zu Ilkay Gündogan offiziell - zumindest, wenn man ein Pärchenfoto auf Social Medial als "offiziell" bezeichnen will. Damals postete Sara Arfaoui das erste gemeinsame Foto mit dem in Gelsenkirchen geborenen Fußballprofi und bestätigte die Gerüchte, die über ihre Liaison im Umlauf waren. Frei nach dem Motto: "Bilder sagen mehr als Worte."

Bereits im Dezember des gleichen Jahres folgte der nächste große Schritt: die Verlobung. Im Mai 2022 heirateten Sara und Ilkay Gündogan dann in Kopenhagen. Im März 2023 wurde Sara Mutter eines Sohnes. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft steht derzeit beim FC Barcelona unter Vertrag. Seine Ex-Freundin ist ebenfalls keine Unbekannte: die Schauspielerin Sila Sahin.