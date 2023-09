Emily Ratajkowski: DESWEGEN geht ihre neue Liebe durch den Magen

Nach etwas über einem Jahr als Single ist US-Model Emily Ratajkowski (32) wieder auf dem Dating-Markt. Sie postete ein Selfie-Video bei TikTok, und das geriet zum echten Paukenschlag.

14 Monate sind genug. Im Juli letzten Jahres gaben US-Model Emily Ratajkowski und der New Yorker Schauspieler und Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (36) ihre Trennung bekannt. Sie hatten im Februar 2018 nach ganz kurzer Liebelei geheiratet. Im März 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, ehe vier Monate später die Trennung bekannt gegeben wurde. Im September reichte Ratajkowski die Scheidung ein. Seither war sie, obwohl ihr einige Techtelmechtel unterstellt wurden, Single. Damit scheint Ratajkowski der Einsamkeit überdrüssig und bereit zu sein, nach einer neuen Beziehung Ausschau zu halten. Und sie hat offensichtlich keine hohen Ansprüche. Sagt sie selbst.

Emily Ratajkowski: "Ich nehme jeden, der mich zum Essen einlädt"

Emily Ratajkowski hat bei Instagram 30,2 Millionen Follower, bei TikTok derzeit 2,6 Millionen. Vorgestern war die Schönheit, die aktuell unter anderem für "Versace" und "Victoria's Secret" modelt, zu Gast bei den "MTV Video Music Awards" in Newark. In Posts zeigt sie sich supersexy auf dem Weg zur Veranstaltung in einem grünen Hauch von Nichts.

Am Tag nach der Veranstaltung überraschte sie dann ihre TikTok-Fans auf ihrem Kanal (@emrata) mit einem skurrilen Video, mit dem sie scheinbar ankündigt, dass sie bereit ist, ihr Single-Dasein aufzugeben. Zur Caption "Dankbar, dass die Phase des Heilungsprozesses vorüber ist" postet sie ein Video von sich im Auto, wie sie eine Schimpftirade lipsynct, also nachspricht.

Im Video wird der Text eingeblendet: "Newly single me deciding to date anyone who wanted to take me to dinner", auf Deutsch:

Als frisch gebackene Single hab ich mich entschieden, jeden zu daten, der mich zum Abendessen ausführen will. Emily Ratajkowski , September 2023

Emily Ratajkowski spricht sich vor dem Daten Mut zu

Seinen besonderen Reiz bekommt der kurze Clip durch die Schimpfwörter, die das Model nachspricht. Sie mimt "Fuck it. Let's do it. Let's do it. Fuck it. Let's do it. Let's do it. Let's go, Bitch. Let's go, you ugly Motherf.cker!" Was klingt, wie eine Selbstmotivation für eine vom Single-Dasein-Enttäuschte, ist vielmehr eine Reminiszenz an einen TikTok-Trend. Mit augenzwinkernder, selbstironischem Blick auf das eigene Liebesleben.

Die vermeintliche Fluch-Parade "Fuck it, let's do it" stammt vom TikToker @ShakeyFunnyAzz, der sich im Juli aufnahm, während er das Ballerspiel "Days Gone" spielte. Während er Horden von Zombies niedermetzelt, feuert er sich mit den Worten an, die Emily jetzt in ihrem Video nachsprach. Damit ist sie nicht alleine, denn die "Fuck it"-Tirade ging als Meme viral und wird vor allen in Videos zu skurrilen Situationen eingesetzt, in denen man sich Mut macht vor einer unmöglichen Aufgabe.

Das Originalvideo von ShakeFunnyAzz wurde 2,1 Millionen Mal angeschaut. Da ist ihm Emily Ratajkowski mit derzeit 1,7 Millionen Views (Stand: 14. September, 14.30 Uhr) schon dicht auf den Fersen.

Angebot für Emily Ratajkowski: "Ich würd dir auch noch Frühstück machen"

Emilys Fans freuen sich über den witzigen Clip und steigen auf die "Einladung" voll ein. "Ich habe grade bei 'Chilis' für uns reserviert", schreibt einer, ein anderer verkündet "Meine Mutter sagt, du kannst zum Abendessen kommen, wenn du willst." Insgesamt kamen innerhalb weniger Stunden fast 2.000 Kommentare rein. Der mutigste, aber auch er dürfte keine Chancen haben: "Ich würde dir sogar noch Frühstück machen, ehrlich."