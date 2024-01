Emma Schweiger bestätigt die Trennung von ihrem Freund: "Wir sind nicht mehr zusammen"

Was ihr Privatleben angeht, machte Emma Schweiger (21) bisher ihrem Nachnamen alle Ehre und hielt sich auch über ihr Liebesleben meistens bedeckt. Jetzt aber offenbarte sie ihren Beziehungsstatus.

Das jüngste Kind von Til (60) und Dana Schweiger (55) ist keine digitale Plaudertasche. Im Jahr 2023 gönnte sie ihren heute 288.000 Followern bei Instagram gerade einmal drei Beiträge. Der "aktuellste" stammt aus dem Mai und zeigt, so lautete auch die Caption, "Lovers at Coachella". Coachella, in der Ödnis rund 160 Kilometer südöstlich von Los Angeles gelegen, ist alljährlich Schauplatz des angesagtesten Musikfestivals der Welt. Dort tummeln sich Superstars auf der Bühne und Rich Kids im Publikum. Wer die "Liebenden" auf dem Bild von Emma Schweiger sind, ist nicht erkenntlich, sie verstecken ihre Köpfe, sichtbar eng umschlungen, unter einer Decke.

Wenn das Foto aber Emma und ihren Freund zeigte, so ist die Love Affair nun Geschichte. Emma bestätigte nun: "Wir sind nicht mehr zusammen."

Emma Schweiger: "Wir sind im Guten auseinander gegangen"

"Wir sind im Guten auseinandergegangen", sagte Emma Schweiger gegenüber RTL. Am Rande einer Veranstaltung in Berlin erläuterte die Schauspielerin erneut, warum sie mit ihrem Privatleben sorgsam umgehe. "Auf dem roten Teppich zu stehen, zieht manchmal die falschen Leute an." Das habe allerdings zum Glück nicht auf ihren jetzigen Ex-Freund zugetroffen. Dennoch wollte sie das Glück mit ihm nicht in der Öffentlichkeit breittreten, weshalb man nicht mal den Namen ihres Freundes kannte.

Emma ist, was kürzliche Trennungen angeht, nicht allein in ihrer Familie. 2023 trennte sich ihre ältere Schwester Luna (27) von Kevin Prinz von Anhalt. Der Oberliga-Fußballer machte Schlagzeilen, weil er von Prinz Frédéric von Anhalt (60), dem Witwer Hollywood-Legende Zsa Zsa Gabor, erst adoptiert (2021) und dann wieder enterbt wurde (2022).

Neben Emma und Luna haben Til und Dana Schweiger mit Valentin (28) und Lilli (25) zwei weitere gemeinsame Kinder. Die Mädchen wurden alle Schauspielerinnen und spielten in den Blockbustern "Keinohrhasen" (2007) und "Zweiohrküken" (2009) gemeinsam an der Seite ihres Vaters Til, der bei beiden Filmen auch Regie führte. Sohn Valentin arbeite auch im Genre, aber nicht im Rampenlicht. Er ist Kameramann. Til und Dana Schweiger heirateten 1995 und wurden 2014 offiziell geschieden, nachdem sie bereits seit 2005 getrennt gelebt hatten.