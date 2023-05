Emotionale Baby-News bei Bruce Willis: Tochter Rumer Willis macht ihn zum Großvater

Das Wichtigste in Kürze Im Dezember 2022 machte Rumer Willis öffentlich, dass sie mit ihrem Partner Derek Richard Thomas zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet.

Jetzt hat die Tochter von Bruce Willis ihr Kind zur Welt gebracht. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Im Dezember 2022 verkündete Rumer Willis überglücklich, dass sie schwanger ist. Damit ist sie die erste der fünf Töchter von Bruce Willis, die dem Schauspieler ein Enkelkind schenkt. Nun überrascht Rumer ihre Fans mit der Neuigkeit: Sie ist bereits vor wenigen Tagen Mutter geworden!

Rumer Willis gibt die Geburt ihres Kindes bei Instagram bekannt

Auf ihrem Instagram-Account gibt die 34-Jährige, die aus der geschiedenen Ehe von Bruce Willis und Demi Moore stammt, die tollen Nachrichten jetzt mit einem ersten Foto ihres Babys bekannt. In der Bildunterschrift darunter gibt sie auch direkt preis, dass sie eine Tochter bekommen hat, die auf den besonderen Namen Louetta Isley Thomas Willis hört. Ihr Baby habe sie bereits am 18. April zur Welt gebracht. Schon jetzt scheint Rumer Willis in ihrer neuen Mutterrolle total aufzugehen. Unter dem Posting schwärmt sie:

Du bist mehr, als wir uns je erträumt haben. Rumer Willis, , 2023

Rumer Willis bekommt nach der Geburt unzählige Glückwünsche

In den Kommentaren unter Rumers Posting gratulieren ihr zahlreiche Promis zur Geburt ihres Töchterchens. Ihre Mutter Demi Moore schwärmt beispielsweise: "Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen." Auch ihre Stiefmutter Emma Heming-Willis, die seit März 2009 mit Bruce Willis verheiratet ist, überbringt ihre Glückwünsche. "Oh mein Gott, wir lieben sie so sehr", schreibt das Model in den Kommentaren. Doch auch weitere VIPs melden sich zu Wort - darunter Alyssa Milano, Nikki Reed und Sharon Stone.

Bruce Willis selbst hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert, dass er nun zum ersten Mal Opa geworden ist. Nachdem bei ihm eine aphasische Störung mit kognitiven Einschränkungen diagnostiziert wurde, gab seine Familie am 30. März 2022 das Ende seiner Schauspielkarriere bekannt. Im Februar 2023 folgte dann der nächste Schock. Der "Stirb langsam"-Star ist auch an frontotemporaler Demenz erkrankt. Die Krankheit ist nicht therapierbar.