Emotionale Moment bei Oliver Pocher: Tränen auf der Bühne wegen seines Vaters

Oliver Pocher (45) im Gefühlschaos: Beim Live-Heimspiel in Hannover zeigte sich der bissige Comedian sehr emotional und weinte auf offener Bühne um seinen Vater Gerhard (74).

Anzeige

Allen Fans von Oliver Pocher ist dessen Vater Gerhard längst ans Herz gewachsen. In vier gemeinsamen Einsätzen als Travel-Team für "Pocher & Papa auf Reisen" begeisterte der ehemalige Finanzbuchhalter die Zuschauer als humorvoller Rentner mit dem Herz am rechten Fleck. Im Mai ging die vierte, in Portugal und Spanien gedrehte Episode auf Sendung. War es die letzte?

Eigentlich hätte Gerhard Pocher beim letzten Hannover-Gastspiel der Tournee seines Sohnes ("Der Liebeskasper") am Samstag im Publikum sitzen sollen. Aber er fehlte. Statt einer Live-Überraschung in der Swiss Life Hall gab es "nur" einen Live-Anruf, der auf drei Leinwänden übertragen wurde. Danach machten sich viele Fans mehr Sorgen als zuvor. Und Oliver Pocher wurde sehr emotional.

Im Clip: Alle Infos zu Oliver Pochers Tränen-Auftritt

Anzeige

Anzeige

Oliver Pocher vor 4.000 Menschen emotional: "Ich liebe dich"

"Ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn mein Vater heute hätte dabei sein können. Aber so ist es nun mal", sagte Olli gleich zu Beginn auf der Bühne. Zwei Stunden später rief er seinen Vater dann per FaceTime zu Hause an - vorher ging nicht, weil Gerhard erst noch das Handballspiel zwischen Deutschland und Österreich sehen wollte.

Im Gespräch redete fast nur der Sohnemann, der Papa war ungewohnt einsilbig. Olli: "Für mich wäre es toll gewesen, wenn du heute hier gewesen wärst, weil es einfach ein super Auftritt ist. So oft spiele ich auch nicht vor 4.000 Leuten in Hannover. Wir hätten dich gerne da gehabt. Das wollte ich dir zumindest einmal sagen." Er beendete das Gespräch:

Du weißt ja selbst: Ist ein schweres Jahr, aber wir hoffen, dass du wieder fit wirst und du mich sehen kannst, wenn ich das nächste Mal nach Hannover komme. Versprochen? Mach's gut. Ich liebe dich. Oliver Pocher, , 2023

Oliver Pocher wird live von seinen Gefühlen übermannt

Mit den Worten "schweres Jahr" spielte Oliver vor allem auf den Schlaganfall an, den sein Vater erlitten hatte und von dem die Öffentlichkeit im August erfuhr. Nach dem Ende des Gesprächs wurde Oliver von seinen Gefühlen übermannt und weinte auf offener Bühne.

Anzeige

Nach dem Auftritt sagte er laut "Bild": "Wenn ich eines durch die gemeinsamen Dreharbeiten mit meinem Vater gelernt habe, dann, dass man die Zeit zusammen genießen muss. Man weiß nie, wie lange man noch hat …" Mit ähnlichen Worten äußerte er sich später in einer Instagram-Story auf seinem Kanal gegenüber seinen 1,7 Millionen Follower:innen. Zum Zeitungsausriss des "Bild"-Artikels ("Große Sorgen um seinen kranken Vater") schrieb Pocher: "Ich hätte meinen Vater gerne gestern dabei gehabt … Aber es geht ihm den Umständen entsprechend gut!! Aber die Zeit mit euren Eltern ist leider endlich … Macht das beste draus …"