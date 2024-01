Emotionale Rede: Ryan Gosling schwärmt von seiner Frau Eva Mendes

Als Ken ist Ryan Gosling (43) nur seiner Barbie verfallen. Und auch im Privatleben gibt es für den kanadischen Schauspieler nur die Eine. Vor Hollywood-Stars schwärmte Gosling nun von dem "Mädchen seiner Träume".

Ryan Gosling war schon ein umschwärmter Jungstar, als er 1993 beim "Mickey Mouse Club" mit Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake die ganz kleinen Disney-Fans begeisterte. Er wurde älter, erwachsener, erfolgreicher, aber er blieb umschwärmt. Er hatte mit Sandra Bullock (59, "Speed") eine einjährige Beziehung und war zwei Jahre lang mit Rachel McAdams (45, "Passion") zusammen. Das ist vorbei, aber alle Verehrerinnen haben trotzdem keine Chance mehr bei "Ken": Denn 2012 lernte er seine "Barbie" kennen: Ryan Gosling verliebte sich in Eva Mendes (49, "Fast And Furious").

Jetzt ließ er alle Welt wissen, wie groß sein Liebesglück ist.

Ryan Gosling und Eva Mendes: Das Kino spielte Liebesbote

Im Rahmen des Santa Barbara International Filmfestivals wurde Ryan Gosling (demnächst als "The Fall Guy" im Kino zu sehen) am vergangenen Wochenende mit dem "Kirk Douglas Award" für seine "herausragende Filmleistungen" ausgezeichnet, die er in "Barbie" lieferte. In der Dankesrede begeisterte Gosling das Publikum mit flapsigem Humor und aufrichtigem Respekt vor den Kinogrößen der vergangenen Generation, unter anderem Kirk Douglas, der 2020 verstorbenen Kino-Ikone. Diese Recken des älteren Hollywoods (Gosling: "Die ersten Helden des Kinos") hätten ihm den Weg zum Kino und zum Schauspiel gezeigt.

Er bedankte sich natürlich bei Greta Gerwig und Margot Robbie, die "Barbie" als Regisseurin und Hauptrollendarstellerin zum Frauenpowersuperfilm machten. Und wo es schon mal um Girlpower ging, dankte Gosling seiner persönlichen Powerfrau, seinem "Mädchen meiner Träume", Eva Mendes.

Ryan Gosling und Eva Mendes sind verheiratet, aber keiner weiß, seit wann

Gosling meinte in seiner Rede, er "habe dem Kino nicht so viel gegeben, wie das Kino mir gegeben hat". Denn das Kino war auch Liebesbote, als Gosling Eva Mendes kennenlernte - es funkte 2011 am Set von "The Place Beyond the Pines". Gosling: "Am wichtigsten ist, dass ich das Mädchen meiner Träume, Eva Mendes, kennengelernt habe und zwei Traumkinder mit ihr habe. Ich habe davon geträumt, eines Tages Filme zu machen und jetzt haben Filme mein Leben zu einem Traum gemacht."

Gosling und Mendes sind seit 2011 liiert. Erst 2022 verkündeten, dass sie verheiratet seien, aber nicht, wann die Hochzeit stattfand. 2014 und 2016 kamen ihre gemeinsamen Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee zur Welt. Gosling und Mendes halten ihr Privatleben und ihre Kids strikt aus dem Rampenlicht heraus.