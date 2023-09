Emotionale Worte von Selena Gomez: Hat sie etwa zu hohe Ansprüche an die Männerwelt?

Selena Gomez sorgte mit ihrem Liebesleben in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Nach ihren Beziehungen mit Justin Bieber, DJ Zedd und The Weeknd wurde ihr zuletzt ein Flirt mit Zayn Malik nachgesagt. Doch nur kurze Zeit später war zwischen den beiden offenbar schon wieder alles vorbei. Aber woran liegt es eigentlich, dass Selena immer noch Single ist? In einem Interview spricht sie nun ganz offen über das Thema.

Erwartet Selena Gomez beim Dating zu viel?

Vor wenigen Tagen war die 31-Jährige zu Gast in der Radioshow "SiriusXM Hits 1 LA with Tony Fly and Symon". Im Interview kam die "Only Murders in the Building"-Darstellerin dabei nicht nur auf ihren neuen Song "Single Soon", sondern auch auf ihr Liebesleben zu sprechen. So gab sie preis, warum es mit der Liebe immer noch nicht geklappt hat:

Ich denke, ich habe meine Ansprüche. Aber ich lebe wohl in einer Zeit, in der anspruchsvoll mit anstrengend verwechselt wird. Selena Gomez, , 2023

Doch wie müsste der perfekte Partner für Selena sein? "Du musst cool sein, Mann", scherzte sie im Interview und fügte hinzu: "Nicht cool in dem Sinne, dass die Leute dich für cool halten." Die Sängerin wünsche sich einen Mann an ihrer Seite, mit dem sie lachen könne, der nett sei und der ihre Familie und ihr persönliches Umfeld gut behandle.

Selena Gomez genießt ihr Single-Dasein

Dass die "Rare"-Interpretin noch nicht den richtigen Partner gefunden hat, scheint sie jedoch nicht sonderlich zu stören. "Ich glaube, jede:r macht die Phase durch, in der man sagt: 'Oh, es wäre schön, jemanden zu haben'", führte im Interview weiter aus. Doch diese Phase scheint Selena längst überwunden zu haben. So versicherte sie:

Ich genieße einfach, wo ich jetzt bin. Ich möchte einfach glücklich mit mir selbst sein. Selena Gomez, , 2023

Wenn der Richtige eines Tages in ihr Leben tritt, freue sich Selena Gomez natürlich darüber. Einen Partner "brauche" sie aber nicht.

Diese Message verdeutlicht die Musikerin übrigens auch mit ihrem neuen Song "Single Soon". "['Single Soon'] ist im Grunde meine Art zu sagen, dass es völlig okay ist, allein zu sein, und dass es Spaß macht", erklärte die gebürtige US-Amerikanerin abschließend im Interview.