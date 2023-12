Emotionales Tränenvideo: Fans sorgen sich um GNTM-Star Viola Beck!

Normalerweise steht Viola Beck (22) für gute Laune. Ihren Instagram-Account hat sie mit dem Motto "Spread Positivity" unterschrieben - "Verbreite Positivität". Jetzt aber zeigte sich Beck ihren Fans in Tränen aufgelöst. Was war geschehen?

Bei "Germany's Next Topmodel" erreichte Viola Beck 2022 den 13. Platz. Sie blieb den Fans als gut gelaunte, energische junge Frau in Erinnerung, die das frühere Show-Konzept der makellos Schönen gegen den Strich bürstete - und genau deshalb Erfolg hatte. Die Studentin brachte wegen ihrer positiven Grundeinstellung wenig aus dem Gleichgewicht. Jetzt aber zeigte sie ihren rund 40.000 Followern in einer Instagram-Story ein ganz anderes Gesicht. Das der traurigen Viola.

Viola Beck hat Angst vor Spritzen

Mit geröteten Augen sagte sie in dem Video, wie "Tag24" berichtete: "Ich möchte heute mal über das Thema Spritzenangst reden." Das Thema schien ihr stark zuzusetzen, und zwar schon seit Langem. "Ich habe immer richtig Panik bekommen und wurde dann auch von mehreren Menschen festgehalten", erinnerte sie sich an einschlägige Erfahrungen aus ihrer Kindheit.

Jetzt wurde die Studentin erneut von ihrer Angst übermannt, wie "Tag24" berichtete. "Ich wollte mir für ein Projekt in den Finger stechen, um einen Blutstropfen zu kriegen." Das sei ihr nicht gelungen. "Ich finde das so krass, was so etwas Kleines in mir auslöst."

Dabei habe sie im Laufe der Jahre eigene Strategien entwickelt, mit ihrer Spritzenangst umzugehen. Wegen ihrer Schilddrüsenfehlfunktion müsse sie nämlich regelmäßig zur Blutabnahme. Dort versuche sie sich stets klarzumachen, dass ihre Angst irrational sei - und vermied den direkten Blick auf die Spritze. Nur: Diesmal haben alle "Selbstschutzmaßnahmen" wohl nicht gereicht.