Enthüllt! "Beauty & The Nerd"-Star Setty Mois arbeitet auf St. Pauli!

In St. Pauli performt Setty Mois normalerweise als sexy Burlesque-Tänzerin.

Setty Mois gibt außerdem Kieztouren und ist ein fester Teil der Olivia-Jones-Familie.

Setty Mois ist neben dem Nerd Samuel bei der vierten Staffel "Beauty & The Nerd" zu sehen. Im wahren Leben tanzt die lebensfrohe Blondine in einer sexy Burlesque-Show in Hamburg. Dort ist sie Teil der Olivia-Jones-Familie.

Im Video: So verführerisch tanzt Setty Mois in Hamburg Burlesque

Schon mit 18 tanzte Setty Mois bei Olivia Jones Burlesque

Setty Mois (23) ist von Beruf Bühnenkünstlerin in Hamburg. Konkret heißt es, dass die "Beauty & The Nerd"-Kandidatin in einer Burlesque-Show in St. Pauli tanzt. Und diese Show ist von keiner geringeren als Olivia Jones (53) selbst konzeptioniert worden. Schon mit jungen 18 Jahren fing die Blondine mit dem Burlesque-Tanzen an. Als festes Ensemble-Mitglied performt sie regelmäßig im "Bunny Burlesque" in St. Pauli. Da sie sich auf der Reeperbahn dementsprechend gut auskennt, gibt Setty Mois in Hamburg St. Pauli auch Kieztouren. In der Reportage-Reihe "Reeperbahn privat" war sie 2021 in ihrem Beruf als Burlesque-Künstlerin und als Teil der Olivia-Jones-Familie zu sehen.

Bei "Beauty & The Nerd" ist Setty Mois nun als Beauty neben ihrem Nerd Samuel (25) zu sehen. Samuel ist ein Schreiner aus Grafenau und unglaublich großer Mittelalter-Fan. Er schmiedet selbst Mittelalter-Rüstungen und sammelt Schwerter, sowie Sammelfiguren und Fantasy-Bücher. Von den Fans wird Setty Mois gefeiert, denn sie wisse wir man mit Nerds richtig umgehe. So schreibt einer ihrer Follower auf Instagram:

Du bist so eine symphatische Beauty in der Staffel. Du hast es auch deinem Nerd einfach gemacht, da du meiner Meinung sehr offen für das Nerdleben bist und auch offen gegenüber den Nerds bist. Da können sich viele Frauen im "echten" Leben eine Scheibe von dir abschneiden. Mach weiter so und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Follower auf Setty Mois' Instagram , 2023

Eine andere Followerin bestätigt, wie unglaublich sympathisch Setty Mois in der ProSieben-Show rüberkommt.

Setty, du bist der Hammer, einfach so sympathisch und ein positiver Mensch der sich nicht auf Lästereien einlässt sondern neutral bleibt. Und die Show war super, mega ästhetisch und schön anzusehen. Ihr seid meine Favoriten und ich hoffe ihr gewinnt das Ding Follower auf Setty Mois' Instagram , 2023

Setty Mois gab ihrem Nerd sogar schon eine Nachhilfestunde in Sachen Erotik. Setty weiß nämlich, wie sexy geht. "Beauty & The Nerd" kann man Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben schauen, oder alternativ auch bei Joyn streamen.

Olivia Jones ist stolz auf Setty Mois

Der kuriose Künstlername Setty Mois hat eine sehr süße Hintergrundgeschichte. Im wahren Leben heißt die Burlesque-Tänzerin bürgerlich "Charlotta". Ihre Eltern hatten sie als Kind immer niedlich Charlotta-Maus genannt. Das konnte sie als Kind nicht aussprechen und nannte sich selbst also "Setty Mois". Daraus wurde dann Jahre später ihr Performance-Titel und sie ist sehr stolz darauf.

Trotz ihrer sehr medialen Präsenz rund um ihr sexy Auftreten, zählen für Setty Mois vor allem auch die inneren Werte. Gegenüber ProSieben erklärt sie, wieso sie sich bei der "Beauty & The Nerd"-Show gut fühle.

Ich finde es wichtig, auch ein guter, herzlicher Mensch zu sein und nicht nur oberflächlich in irgendwelche Schönheitsideale zu passen. Setty Mois , 2023

Genau das Bodenständige mögen die Fans so gerne an Setty Mois. Aber auch die Reeperbahn-Legende Olivia Jones ist stolz auf ihren Burlesque-Sprössling. Auf dem Instagram-Account des "Bunny Burlesque" Clubs wurde ein Foto mit Olivia Jones und Setty Mois gepostet. Darunter machen sie auf den TV-Erfolg der 23-Jährigen aufmerksam.

YEAH! Das ist die Power der Olivia Jones Family: Wir sind unfassbar stolz, dass ein Familien-Mitglied im ProSieben-Erfgolgsformat "Beauty & The Nerd" zu sehen ist! (...) Und wir können schon mal spoilern: Das wird seeeehr unterhaltsam. Denn Setty ist Frauenpower pur, steht ihren "Mann" nicht nur auf der Bühne, sondern hat sogar schon Straßenerfahrung als Guide auf Kieztouren gesammelt. Ihr macht also so schnell keiner was vor. Bunny Burlesque Instagram , 2023

Ihrem Burlesque-Hintergrund bleibt die Performerin trotz TV-Präsenz treu. Denn Setty Mois ist es wichtig Teil der Olivia-Jones-Familie zu sein. Zuletzt feierte sie groß mit, bei dem 15 jährigen Jubiläum der Olivia-Jones-Familie in St. Pauli.