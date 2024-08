Enthüllt: So sorgten Allüren und Streit für das Aus dieser "Grey's Anatomy"-Lieblinge

Im Grey Sloan Memorial Hospital herrscht ein reges Kommen und Gehen. Nicht nur, was Patient:innen angeht. In fast 20 Jahren Serie verließen immer wieder einige Top-Stars das Erfolgsformat "Grey's Anatomy". Und nicht immer in bestem Einvernehmen ...

Seit die erste Episode von "Grey's Anatomy" in den USA am 27. März 2005 über die Bildschirme flimmerte, gab es rund 40 Hauptcharaktere und 180 "wiederkehrende Rollen", Statist:innen und Stargäst:innen nicht mitgezählt. In bald 20 Jahren herrschte in den 20 Staffeln eine starke Fluktuation. Betroffen von Abschieden waren auch Top-Stars.

Wir sagen dir, warum sich auch für Publikumslieblinge irgendwann die Tore zum Grey Sloan Memorial Hospital schlossen.

Darum zog sich Ellen Pompeo zurück: "Mein Hirn ist wie Rührei"

Es gibt noch genau drei Hauptakteure, die von Beginn an an Bord sind. Neben der Titelheldin Ellen Pompeo (als Dr. Meredith Grey) sind das Chandra Wilson (als Dr. Miranda Bailey) und James Pickens Jr. (als Dr. Richard Webber). Aber selbst Pompeo (54) war zwischendurch amtsmüde. Nach 19 Staffeln und über 400 Folgen gab sie 2022 ihr überraschendes Aus bekannt. Das war aber nicht endgültig. Sie kehrte für Staffel 20 zurück und fungierte als Erzählerin, wenngleich sie nicht in allen Folgen zu sehen war.

Wilson (54) und Pickens jr. (69) sollen bereits ihr Okay für die 21. Staffel gegeben haben. Pompeo wird - wie ausführlich auch immer - auch weiter dabei sein, schließlich ist sie nicht nur Darstellerin, sondern wurde über die Jahre auch zur Produzentin, die in dieser Funktion mit Serien-Erfinderin Shonda Rhimes (54) eng zusammenarbeitet.

Als Pompeo 2022 ihren Rückzug bekannt gab, meinte sie in der "Drew Barrymore Show": "Ich bin 53, mein Gehirn ist wie Rührei. Ich meine, 19 Jahre, das ist mehr, als die Leute ihre Kinder zu Hause behalten. Es ist einfach so, dass ich ein wenig Abwechslung brauche."

Dr. Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo). © 2024 American Broadcasting Companies, Inc. All rights

Patrick Dempsey: "Wie aus "McDreamy" ein Albtraummann wurde

Pompeo kehrte zurück, andere nicht. Bei einigen Abschieden waren die Fans besonders geschockt - und die Umstände nicht immer harmonisch.

Als Dr. Derek Shepherd am Ende der elften Staffel nach einem Unfall starb, waren die Fans erschüttert. "Grey's Anatomy" ohne "McDreamy" - wie sollte das gehen? "Ich denke, nach einer gewissen Zeit, egal wie viel Geld man verdient, möchte man die Kontrolle über seinen eigenen Zeitplan zurückhaben", sagte Shepherd-Darsteller Patrick Dempsey (58) nach seinem Ausstieg im Gespräch mit "People". Ja, Dempsey wollte auch mal was anderes machen, als "nur" den Arztkittel zu tragen.

Aber die Gerüchte, Dempsey habe sich häufig mit Showrunnerin Rhimes gezofft, am Set Star-Allüren ausgelebt und für miese Stimmung gesorgt, hielten sich hartnäckig. In dem Buch "How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy" zitierte Autorin Lynette Rice den Produzenten James D. Parriott, der behauptete, Dempsey habe das "ganze Set terrorisiert". Einige Kolleg:innen hätten sogar posttraumatische Belastungsstörungen davongetragen. Auch mit Ellen Pompeo, deren Serien-Ehemann er spielte, habe er nicht harmoniert. Dempsey wurde vom Traummann zum Albtraummann - und wurde kurzerhand per Unfall aus der Arztserie entfernt.

Patrick Dempsey alias Dr. Derek Shepherd in "Grey's Anatomy". © imago images/Cinema Publishers Collection

Katherine Heigl: "Ich bin in Panik geflohen"

Katherine Heigl (45) spielte "nur" sechs Staffeln lang Dr. Izzie Stevens, aber das reichte, um sie zum absoluten Publikumsliebling avancieren zu lassen. Umso schockierter waren die Fans, als Izzie mitten in der sechsten Staffel verschwand - einfach so.

Vorausgegangen waren viele Gespräche zwischen Heigl und Rhimes. Heigl wollte sich mehr auf ihr Familienleben konzentrieren (sie und ihr Mann Josh Kelley hatten 2009 ein Mädchen adoptiert). "Ich hätte gerne beides miteinander vereint, aber es gab keinen Weg", erklärte sie damals. 2022 meinte sie aber in einem Podcast-Gespräch, der "Wahnsinn am Set" habe sie zum Ausstieg "getrieben". Man habe eine "Intensität gefordert", die "für mich nicht gesund war. Und ich bin einfach in Panik geflohen."

Katherine Heigl spielte Dr. Izzie Stevens in "Grey's Anatomy". © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Touchstone | AF Archive

Fans hoffen auf ein Comeback von Sandra Oh

Nach zehn Staffeln stieg Sandra Oh (53) aus, ihr Seriencharakter Cristina Yang ging nach Zürich, wo sie ein Hospital übernahm. Offiziell war es eine harmonische Trennung zwischen Oh und den Serien-Macher:innen. "In kreativer Hinsicht habe ich das Gefühl, alles gegeben zu haben, und ich bin bereit, Cristina gehen zu lassen", erklärte sie dem "Hollywood Reporter". Oh war anschließend mit der Serie "Killing Eve" sehr erfolgreich. Als die 2022 nach vier Staffeln eingestellt wurde, machten sich viele "Grey's"-Fans sofort Hoffnungen auf ein Comeback von Oh im Grey's Sloan - bisher aber vergeblich.

Sandra Oh alias Dr. Cristina Yang (l.) und Patrick Dempsey alias Dr. Derek Shepherd (r.). © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Touchstone | AF Archive

Justin Chambers will andere Rollen spielen

16 Staffeln lang spielte Justin Chambers (54) die Rolle von Dr. Alex Karev, dann war's genug. "Seit einiger Zeit habe ich gehofft, meine Rollen und meine Karriere als Schauspieler zu diversifizieren. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen", sagte er in einem Interview mit "Deadline". Das Gründungsmitglied war so beliebt, dass sich die Serien-Chefs nicht trauten, ihn sterben zu lassen. Alex Karev verschwindet einfach. In Briefen an seine Kolleg:innen erklärt er, dass er zu seiner Liebe Izzie (Katherine Heigl) zurückkehrt. Ein Happy End, wenn auch nicht für die Fans.