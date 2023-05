Enthüllung von GNTM-Gewinnerin Lou-Anne und Mama: So ist Heidi Klum wirklich drauf

Das Wichtigste in Kürze Lou-Anne Gleissenebner nahm gemeinsam mit ihrer Mutter Martina Gleissenebner-Teskey an der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil.

Während Martina den dritten Platz belegte, setzte sich Lou-Anne gegen die anderen Kandidatinnen durch und eroberte den Titel.

Nun sprechen die beiden Models ganz offen über ihre Zeit in der Show. Dabei verraten sie auch, wie Heidi Klum wirklich drauf ist…

Wie läuft es hinter den Kulissen von "Germany's Next Topmodel" wirklich ab, und wie tickt Heidi Klum eigentlich, wenn die Kameras aus sind? Die ehemaligen GNTM-Kandidatinnen Lou-Anne und ihre Mutter Martina berichten von ihren Erfahrungen in der Show - und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund.

Wie ist Heidi Klum drauf, wenn die Kameras aus sind?

Im Podcast mit dem "Streamteam" Franco Schedl und July Kühberger gewährt das Mutter-Tochter-Duo nun einen Blick hinter die Kulissen von "Germany's Next Topmodel". Dabei kommen die beiden Models auch darauf zu sprechen, wie sich Heidi Klum fernab der Kameras verhält. "Professionell, sympathisch und that's it", berichtet Martina von ihren Erfahrungen. Ihre Tochter Lou-Anne kann ebenfalls nur Gutes berichten. Nach ihrem GNTM-Sieg habe sie die 49-Jährige immer wieder auf Events wie der Fashion Week in Mailand getroffen und sich mit ihr unterhalten. "Da war sie sehr sympathisch", erinnert sich die gebürtige Österreicherin, die sogar nach der Teilnahme gemeinsam mit ihrer Mutter eine eigene Sendung bekam. Der Titel der Show: "Be more, be you". Lou-Anne erzählt weiter:

Also ich habe sie gar nicht als einen anderen Menschen wahrgenommen. Sie ist eben sehr professionell, muss sie ja auch sein, denn sie steht ja in der Öffentlichkeit. Lou-Anne Gleissenebner, , 2023

So viel Kontakt haben die GNTM-Kandidatinnen zu Heidi Klum wirklich

Während der Dreharbeiten treffen die angehenden Models bei den Shootings und Catwalks immer wieder auf Heidi Klum. Ab und zu besucht die Modelchefin ihre Kandidatinnen auch in der Villa. Doch wie sieht es fernab der Kameras aus? Wie Martina im Gespräch mit dem "Streamteam" schildert, beschränke sich der Kontakt lediglich auf die gemeinsamen Dreharbeiten:

Sie nimmt sich schon Zeit, eben auch für Coaching-Sessions, aber wir gehen da auf kein Kaffeekränzchen mit ihr. Martina Gleissenebner-Teskey, , 2023

Dafür gebe es laut der 51-Jährigen aber einen guten Grund. Sie denkt, dass Heidi einfach niemanden bevorzugen wolle und sie deshalb fernab der Kameras kaum Kontakt zu den angehenden Models habe: "Ich glaube, dass das wirklich eine Show ist, wo jede die gleichen Chancen haben soll. Sie managt das von A bis Z - und möchte das einfach auch professionell machen."

Geht Heidi Klum auf die Kritik der Gastjuror:innen ein?

Egal ob Nikeata Thompson, Ashley Graham oder Coco Rocha - auch in der 18. GNTM-Staffel wird Heidi Klum in jeder Folge von einem Gastjuror oder einer Gastjurorin unterstützt. Doch nimmt sie sich die Kritik ihrer Stargäst:innen wirklich zu Herzen? "Sie hört sich auf jeden Fall an, was die Gastjuroren sagen, aber sie ist immer noch diejenige, die entscheidet", erzählt Lou-Anne und fügt dabei abschließend hinzu: "Es ist ihre Show, also sie ist der Boss."