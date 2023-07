Er ist der Mann von "taff"-Moderatorin Viviane Geppert

Das Wichtigste in Kürze Viviane Geppert ist Moderatorin, unter anderem bei den ProSieben-Formaten "taff" und "red!".

Im Juli 2022 hat sie den Unternehmer Dusan Cvetkovic geheiratet. Nun erwarten die Zwei ein Kind.

Auf Instagram posten Geppert und Cvetkovic romantische Liebes-Selfies.

So verkündete Viviane Geppert die Baby-News mit Mann Dusan Cvetkovic

TV-Moderatorin Viviane Geppert hatte am 15. Januar 2023 frohe Neuigkeiten zu verkünden: Die 31-Jährige erwartet ihr erstes Kind. Die frohe Botschaft verkündete sie auf ihrem Instagram-Account mit einem Foto von sich am Strand in einem orangen Badeanzug, auf dem deutlich ihr Babybauch zu sehen ist.

Ich denke, es ist Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen… 2023 bis zur Unendlichkeit. Viviane Geppert, , Instagram

Doch mit wem teilt die hübsche Blondine eigentlich dieses Glück?

Im Clip: DAS ist der Mann an Viviane Gepperts Seite

Das posten Viviane Geppert und Dusan Cvetkovic voneinander auf Instagram

Im Juli 2022 hat Viviane Geppert den Co-Founder & CCO des Sneaker- und Streetwear-Labels "BSTN", Dusan Cvetkovic, geheiratet.

Auf Gepperts sowie auf Cvetkovics Instagram-Profilen teilen die beiden immer wieder gemeinsame romantische Schnappschüsse voneinander.

So postet Cvetkovic beispielsweise Bilder seiner Liebsten beim gemeinsamen Café-Besuch. "Happy Birthday my Queen. Forever us!", schreibt er dazu. Auf dem Foto sieht man Geppert in die Kamera strahlen. Mit Fruchtsaft in der Hand und Kuchen auf dem Teller scheint das Paar einen gemütlichen Tag genossen zu haben.

Das neueste Foto zeigt den Unternehmer blinzelnd in die Kamera strahlen, im Hintergrund sieht man Geppert mit Babybauch am Strand herumlaufen. "23 ´til infinity", zu Deutsch: "23 bis zur Unendlichkeit" schreibt er dazu.

Das macht Viviane Gepperts Mann Dusan Cvetkovic beruflich

Neben einigen privaten Eindrücken zieren Cvetkovics Profil aber größtenteils professionelle Werbe-Shootings seines Unternehmens "BSTN".

Mit seinen Kollegen Chris Boszczyk und Roberto Aufiero, führt Dusan Cvetkovic die Sneaker- und Streetwear-Labels "BSTN".

Der Münchner Retailer verkauft laut "rebrush.business-punk" das Gefühl, Teil einer authentischen Neunzigerjahre-HipHop-Kultur zu sein. Wer sich im Store oder online mit Sneakern, Hoodies oder Caps eindeckt, der soll neben der Ware auch das Versprechen erhalten, zu einer exklusiven Szene dazuzugehören.

Im Jahr 2008 begann die Erfolgsgeschichte von "Beastin", als Christian Boszczyk und Dusan Cvetkovic das Modelabel gründeten. Anfangs verkauften sie noch "T-Shirts aus dem Kofferraum", doch 2013 trat Roberto Aufiero als Partner bei, ehemals Head of Retail bei "Kickz", was einen großen Schritt nach vorn bedeutete. Nach fünf Jahren hatte das Unternehmen zwei Stores, einen in München und einen in Hamburg, beschäftigte 20 Mitarbeiter und hatte einen Jahresumsatz im achtstelligen Bereich, so "rebrush.business-punk".