Evelyn Burdecki zeigt bei Instagram viel Haut: Fans begeistert von Oben-Ohne-Foto

"Meine Wohnung ist weg, so ein Dreck." Vor kurzem offenbarte TV-Star Evelyn Burdecki, dass sie aus ihrer Wohnung ausgezogen ist. Ein neues Heim ist noch nicht gefunden, Möbel und Klamotten lagern bei ihrer Mutter in der Garage. Doch offenbar schlägt die missliche Situation Evelyn nicht aufs Gemüt. Die Frohnatur postet auf Instagram ein Urlaubsfoto, auf dem sie über beide Ohren strahlt. Mit Apfel in der Hand und ohne Oberteil präsentiert sich die TV-Persönlichkeit ganz nach dem Motto: Bude weg? Na und!

Mit dem Apfel in der Hand und einem Lächeln im Gesicht schreibt sie dazu:

Meine Wohnung ist weg, so ein Dreck, aber ohne vier Wände, hat man auch wieder freie Hände und neue Gedanken ohne Schranken! Ich schraub mir jetzt ein paar Vitamine rein, das ist auch fürs Gehirn ganz fein! So läuft es in der Findungsphase, neue Impulse und Ideen, so kann’s gehn, wenn man sich von Ballast befreit, es kommt was neues, ich bin bereit! Evelyn Burdecki , 2023

Die Wohnungsnot nutzt Burdecki offenbar, um sich ganz neu zu orientieren. Unter dem Hashtag #findungsphase zeigt sie, dass der Urlaub für sie einen tieferen Sinn hat.

Die Follower sind jedenfalls begeistert. Über 41.000 Likes hat das Bild. Moderatorin Nazan Eckes schreibt "Evelyn 'La Bomba' Burdecki" und garniert den Kommentar mit einem Flammen-Emoji. Barbara Becker hinterlässt ein Herzchen und Dr. Bob, den sie aus dem Dschungelcamp kennt, schreibt "Beautiful as ever" (zu Deutsch: So hübsch wie immer).

Viele Fans wünschen Evelyn viel Glück bei der anstehenden Wohnungssuche. Und das kann sie wohl auch brauchen. Denn aktuell ist sie noch ohne neue Bleibe.

Vor kurzem offenbare Evelyn Burdecki in einer Instagram-Story, dass sie Ende April aus ihrer Wohnung auszog. Diese war unter anderem zu groß und zu teuer für sie. Eine neue Wohnung hat die 34-Jährige jedoch noch nicht gefunden. In der Instagram-Story waren unter anderem zahlreiche Umzugskartons zu sehen. Burdecki schrieb:

"Wie ihr wisst, weiß ich immer noch nicht, wo ich hingehen soll. Es ist immer noch unverändert." Evelyn Burdecki , 2023

Einige ihrer Möbel, ihre Klamotten und andere Gegenstände lagern aktuell bei Burdeckis Mutter in der Garage. Trotz der misslichen Wohnungssituation zeigte sie sich aufgrund ihrer neuen Flexibilität in einem Interview positiv:

"Wenn man irgendwann mal Kinder hat oder verheiratet ist, geht das mit der Spontaneität nicht mehr so, wie man möchte, weil die zur Schule müssen. Dann kann man nur in den Ferien reisen. Deswegen genieße ich jetzt mal den Sommer für mich mit meinen drei Koffern, ohne Miete, und reise einfach." Evelyn Burdecki , 2023

Und die neue Freiheit nutzte Burdecki gleich, wie das aktuelle Instagram-Bild zeigt.