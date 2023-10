Ex-"The Voice"-Juror Nico Santos wird Papa - und verschiebt seine Tour!

Nico Santos bestätigt auf Instagram, dass er und seine Frau Aileen bald im Babyglück schwelgen werden. Seine "Ride"-Tour muss der Musiker deswegen aber wohl verschieben.

Im Video: So freut sich Nico Santos über die Baby-News

Bestätigung auf Instagram: Nico Santos wird Vater

Nico Santos (30) teilt wundervolle Nachrichten mit seinen Fans: Auf Instagram bestätigt er, dass seine Partnerin bald Eltern werden. Etwas mehr als ein Jahr nach der Traumhochzeit auf Mallorca erwarten Nico Santos und seine Aileen ein Baby. Der ehemalige "The Voice of Germany"-Juror teilt die Nachricht stolz auf Instagram:

Wir erwarten Familienzuwachs. Nico Santos , 2023

Allerdings ist der Musiker auch ein wenig enttäuscht, dass er damit schon an die Öffentlichkeit gehen musste. So teilt er seinen Instagram Followern mit: "Wir hätten diese Nachricht gerne noch für uns behalten, aber viele hatten es schon aus anderen Medien, welche uns zuvorgekommen sind, mitbekommen." Er appelliert in dem Post an seine Fans, die Privatsphäre seiner Familie zu schützen.

Nico Santos möchte "ganz besonders um die Zeit des Termins" nur für seine Familie da sein

Außerdem kündigt Nico Santos in demselben Post auch an, dass er den Umständen entsprechend seine "Ride"-Tour verschieben wird. Der Musiker möchte in dieser schönen Phase seines Lebens nämlich ganz nah dran sein und viel Zeit mit seiner Familie verbringen.

Somit erklärt er auf Instagram:

Ich schreibe das, weil ich, ganz besonders um die Zeit des Termins, nur für meine Familie da sein möchte. Nico Santos , 2023

Weiter notiert er in seinem Posting: "Das heißt aber, dass ich deshalb die Tour vom Frühjahr 2024 in den Herbst 2024 verschieben muss."

Nico versichert seinen Fans aber auch, dass schon gekaufte Tickets natürlich geltend bleiben und verspricht, dass die geänderten Tourdaten bald auf seiner Webseite verfügbar sein werden.

Im Juni 2022 heiratete der Musiker seine Ehefrau Aileen in seiner Heimat, auf der spanischen Insel Mallorca. Der gebürtige Bremer ist der Sohn des Schauspielers und Fernseh-Regisseurs Egon Wellenbrink.

Kurz nach Nicos Geburt zogen seine Eltern nach Mallorca. Dort wuchs er dreisprachig mit Deutsch, Spanisch und Katalanisch auf. Seine Eltern unterstützten Nico Santos schon früh und förderten sein Talent. Bereits im Alter von fünf Jahren nahm er zusammen mit seiner Schwester erste Strophen für ein Kinderhörspiel im Studio des Vaters auf.

Außerdem trat er bereits in jungen Jahren auf Festivals in Spanien auf. Nebenbei filmte er eigene Kompositionen und Cover, um sie dann auf die Plattform "YouTube" hochzuladen. Heute ist Nico Santos einer der angesagtesten Pop-Künstler in Deutschland.