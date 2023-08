Fan-Umfrage: DAS ist der beste "James Bond"-Film aller Zeiten - hättest du es gedacht?

Titelsongs, Bondgirls, Oberschurken und natürlich der Held selbst: Die Kinoreihe um den britischen Geheimagenten "James Bond", zuletzt verkörpert von Daniel Craig, ist Kult. Eine in seinem Mutterland durchgeführte Umfrage fand nun heraus, welchen Streifen aus 60 Jahren Bond die Fans für das absolute Highlight halten.

Britisches Wettbüro startete Fan-Umfrage

Wenn es um den "besten James Bond" geht, ist meist vom Darsteller des Geheimagenten die Rede: Der smarte Schotte Sean Connery (1930-2020), der selbst den zunächst mehr als skeptischen Bond-Autor Ian Fleming (1908-1964) überzeugen konnte? Der lässig-humorvolle Bond, den Roger Moore (1927-2017) verkörperte? Oder vielleicht doch Daniel Craig (55), der - trotz untypischer Optik - sämtliche wichtige Bond-Eigenschaften perfekt verkörperte, bis zu seinem Schock-Ende in "Keine Zeit zu sterben"?

Diese Frage stand bei der Umfrage des britischen Wettbüros William Vegas Hill diesmal hintan. Stattdessen wollte man wissen: Welches Bond-Abenteuer war bislang das beste?

"Goldfinger", "Casino Royale" oder doch ein ganz anderer?

Rund 3.500 Menschen gaben ihre Stimme ab - das Ergebnis dürfte eingefleischte Fans nicht unbedingt überraschen, wurde der Sieger doch bereits immer wieder als "bester 007 aller Zeiten" gehandelt: "Skyfall" (2012), der dritte von fünf Bond-Filmen mit Daniel Craig, erreichte mit 17,5 Prozent der Stimmen Platz 1. Silber ging mit 8,5 Prozent sinnigerweise an "Goldfinger" (1964) mit Sean Connery, den dritten Platz belegt mit 7 Prozent der letzte Craig-Streifen "Keine Zeit zu sterben".

Auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" gehören sowohl der erst- als auch der zweitplatzierte Film dieses Rankings mit sensationellen 92 Prozent beziehungsweise sogar 99 Prozent auf dem "Tomatometer" zu den beliebtesten Filmen aller Zeiten, hier wäre die Platzierung also genau umgekehrt ausgefallen.

Wird der nächste Bond ähnlich erfolgreich?

Wie dem auch sei: Der nächste Bond wird sich an diesen Kultfilmen messen lassen müssen. Drehstart soll frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 sein, darüber hinaus sind noch viele Fragen offen. Etwa, wer in die seit der Umfrage nicht gerade kleiner gewordenen Fußstapfen von Daniel Craig treten wird. Aktuell hoch im Kurs dafür stehen der vor allem als TV-Seriendarsteller bekannte Brite James Norton (38), der schottische "Game of Thrones"-Star Richard Madden (37) und der als "Superman" geschasste Henry Cavill (40).

Auch über die Regie für den 26. Bond-Streifen wird wild spekuliert: Star-Regisseur Christopher Nolan (57), aktuell mit "Oppenheimer" erfolgreich, hat bereits Interesse bekundet, aber auch Sam Mendes (58), der bereits den nun ausgezeichneten "Skyfall" sowie "Spectre" (2015) inszeniert hatte, ist im Gespräch ... In die Kinos kommen soll der Film frühestens 2025.