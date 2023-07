Fans begeistert: Olivia Jones zeigt bei Instagram ihre Unterhose!

Reeperbahn-Legende Olivia Jones begeistert ihre Fans nicht nur regelmäßig mit ausgefallenen Outfits, sie hat auch immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Bei Instagram gewährt die "Das große Promi-Büßen"-Moderatorin jetzt aber ungewohnt intime Einblicke: Ihre Follower:innen bekommen ihre Unterhose zu sehen!

Olivia Jones lässt bei Instagram tief blicken

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Olivia Jones jetzt ein paar Eindrücke von der Jubiläumsfeier der Drogeriekette "dm" in Karlsruhe, bei der sie vor wenigen Tagen zu Gast war. Wie gewohnt bezauberte sie ihre Fans bei dem Event mal wieder mit einem ausgefallenen Outfit. Die Travestiekünstlerin trug ein Minikleid mit goldenen, silbernen und pinken Glitzerdetails. Ihr Look wurde dabei von starkem Make-up und einem glitzernden Lippenstift abgerundet.

Doch das Wetter schien ihr während der Veranstaltung schwer zu schaffen zu machen. "Draußen sind es 37 Grad", beklagte sich Olivia in einem Video. Um trotz der Hitze schön frisch für ihre Fans zu bleiben, griff die Reeperbahn-Legende in dem Clip zu ihrem Parfüm. Doch sie besprühte nicht nur ihr Dekolleté mit dem Duft, sondern hob kurzerhand auch ihr Kleid hoch, um sich das Parfüm zwischen die Beine zu sprühen. Kaum zu übersehen war dabei natürlich ihre goldene, enge Unterhose.

Als im Video im Hintergrund jemand lachte, reagierte die TV-Bekanntheit ganz lässig:

Was gibt es denn da zu lachen? Man muss überall frisch sein. Die Mutti ist frisch im Schritt! Olivia Jones, , 2023

Den Clip betitelte die Dragqueen ganz passend mit den Worten: "Jetzt neu: Eau de Untenrum, by Olivia Jones".

Das sagen die Fans zu Olivia Jones' Schlüpfer-Offensive

Ihre Follower:innen sind total begeistert von den ehrlichen Einblicken. "Ich brauche unbedingt eine Olivia Jones in meinem Leben", "Da bekommt der Satz: 'Alles frisch im Schritt' endlich eine wahre Bedeutung" und "Genau dafür liebe ich dich", schrieben nur zwei von vielen User:inenn in den Kommentaren.

So schafft sich Olivia Jones bei der Hitze Abhilfe

In einem weiteren Clip schien Olivia Jones wieder eine kurze Pause zu machen. Während sie auf einem Stuhl saß, hielt sie dabei einen kleinen Handventilator auf ihren Intimbereich. Als sie von einer männlichen Stimme in dem Video gefragt wird, was sie da eigentlich treibt, rechtfertigte sich die Reeperbahn-Legende sofort. "Es ist aber auch heiß", stellte sie klar und fügte hinzu: "Untenrum geht's aber."