Fans freuen sich: "Grey's Anatomy"-Star feiert Comeback

Sich von liebgewonnenen Charakteren verabschieden zu müssen, ist für Serien-Fans stets hart. Umso größer dürfte jetzt die Freude bei den Anhängern von "Grey's Anatomy" sein: Denn in Staffel 21 wird es ein Wiedersehen mit einer spannenden Figur geben, die die Reihe vor sieben Jahren verlassen hat!

Er war einer der spannendsten Charaktere der Krankenhaus-Kultserie "Grey's Anatomy": Dr. Ben Warren, gespielt von Jason George (52). Nachdem er zunächst als Anästhesist gearbeitet hatte, begann er eine Ausbildung zum Chirurgen. Nebenbei eroberte und heiratete er seine Chefin Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54), und gemeinsam wurden sie eines der beliebtesten Paare der Serie. Trotz der glücklichen Beziehung blieb der Doktor rastlos, stets auf der Suche nach einem tieferen Sinn in seinem Leben.

Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, l.) und Dr. Ben Warren (Jason George, r.) in "Grey's Anatomy". © 2024 American Broadcasting Companies, Inc.

Vom Kittel in die Uniform

Seit Staffel 6 war Jason George folgenweise im Arztkittel zu sehen, von Staffel 12 bis 14 gehörte er zum festen Cast - bevor seine Rolle einer neuen Berufung folgte, zum Feuerwehrmann umschulte und das "Grey Sloan Memorial Hospital" verließ. Der Abschied wurde den Fans zum Glück versüßt durch die Tatsache, dass sie den smarten Chirurgen nun in Feuerwehr-Uniform im "Grey's Anatomy"-Spin-off "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" (im Original: "Station 19") weiter verfolgen konnten. Als Kirsche auf der Torte gab es jede Menge Crossover-Folgen der beiden Serien obendrauf.

Zeit für Entscheidungen - Vorsicht: Spoiler!

Jetzt aber gibt es eine Rolle rückwärts - Achtung, hier folgen Spoiler zur siebten "Station 19"-Staffel, die im Juli auf ProSieben und Joyn anläuft: Der für waghalsige Entscheidungen bekannte Feuerwehrmann Ben muss wegen einer Schulterverletzung erneut eine grundlegende Entscheidung treffen und entschließt sich zu einer Rückkehr ans "Grey Sloan Memorial Hospital", wo er seine chirurgische Ausbildung beenden möchte.

Bis TV-Zuschauer:innen ihm dabei zusehen können, dauert es allerdings noch eine Weile: Jason George unterschrieb einen Vertrag für Staffel 21 von "Grey's Anatomy", deren Produktion noch nicht begonnen hat. Traditionell müsste sie im Herbst in den USA anlaufen und ca. ein halbes Jahr später in Deutschland. Doch aufgrund des zurückliegenden Autor:innen-Streiks in Hollywood hat sich alles verzögert, sodass noch ein wenig mehr Geduld gefordert ist. Am 1. Juli startet hierzulande die 20. Staffel auf Joyn, eine Woche später auf ProSieben. Direkt im Anschluss wird auch die siebte und letzte Staffel der "Seattle Firefighters" gezeigt.

Weitere Abschiede

So sehr die Rückkehr von Dr. Ben Warren viele Fans freuen dürfte - es gibt auch traurige News: Die Figuren Dr. Mika Yasuda (Midori Francis, 30) und Dr. Levi Schmitt (Jake Borelli, 33) werden die Klinik demnächst verlassen. Doch wer weiß - vielleicht feiern auch sie in ein paar Jahren ein Comeback ...