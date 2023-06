Fans gerührt von Liebes-Comeback: Camila Cabello und Shawn Mendes total verliebt!

Das Wichtigste in Kürze Im Sommer 2019 machten Camila Cabello und Shawn Mendes ihre Beziehung öffentlich. Rund zweieinhalb Jahre später folgte im November 2021 aber die Trennung.

Immer wieder zeigen sich die Sängerin und der Musiker nun total vertraut. Haben sie etwa wieder zueinandergefunden? Alle Infos dazu bekommst du hier.

Camila Cabello und Shawn Mendes waren über zwei Jahre lang ein Paar, gehen seit November 2021 aber eigentlich getrennte Wege. Beim Coachella-Festival sorgten die beiden im April aber für eine große Überraschung: Sie zeigten sich total innig und küssten sich leidenschaftlich! Seitdem wurden die Sängerin und der Musiker immer wieder zusammen gesichtet. Dürfen ihre Follower nun auf DAS Liebes-Comeback des Jahres hoffen?

Für viele Fans war es im November 2021 ein großer Schock, als die beiden Weltstars nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung plötzlich ihre Trennung bekannt gaben. Shawn Mendes betonte in einem Interview mit "On Air with Ryan Seacrest" nach dem Liebes-Aus zwar noch, dass die beiden im Guten auseinandergegangen seien und weiterhin miteinander befreundet bleiben wollen, zusammen sah man das einstige Traumpaar aber seitdem nicht mehr - bis jetzt. Nachdem die beiden vor wenigen Tagen auf dem Coachella turtelten, gibt es nun immer mehr Indizien, dass die beiden wieder zusammen sind...

Shawn Mendes und Camila Cabello turteln in New York

Mittlerweile scheint ein Liebes-Comeback bei Shawn Mendes und Camila Cabello immer wahrscheinlicher. Nachdem sie auf dem Coachella-Festival kaum die Finger voneinander lassen konnten und kurz danach händchenhaltend durch Los Angeles spazierten, waren sie nun wieder zusammen unterwegs. Paparazzi erwischten die beiden jetzt Hand in Hand im New Yorker Stadtteil Manhattan. Auf den Bildern, die "TMZ" vorliegen, wirken sie sehr glücklich. Die Sängerin und der Musiker lächeln auf den Paparazzifotos und scheinen die gemeinsame Zeit sehr zu genießen.

Sind Shawn Mendes und Camila Cabello wieder zusammen?

Nach ihrem gemeinsamen Besuch auf dem Coachella-Festival wurden Shawn Mendes und Camila Cabello vor wenigen Tagen händchenhaltend bei einem Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Nur kurze Zeit später erwischten Paparazzi den Sänger beim Kauf von Blumen. Zeitgleich war Camila auf dem Weg zur Villa ihres Ex-Partners. Ob die beiden wohl eine gemeinsame Date-Night verbracht haben? Einem Insider zufolge sollen die beiden jedenfalls wieder offiziell ein Paar sein. "Sie sind nur zu zweit unterwegs. Sie gehen tagsüber spazieren und abends lässig essen. Sie sind sehr süß, halten ständig Händchen und lachen. Sie scheinen sehr glücklich darüber zu sein, wieder zusammen zu sein", erklärte die Quelle gegenüber "People". Eine offizielle Bestätigung des Liebes-Comebacks bleibt aber noch aus. Weder Shawn noch Camila haben sich bisher dazu geäußert.

Shawn Mendes und Camila Cabello zeigen sich vertraut beim Coachella-Festival

In den sozialen Medien kursieren aktuell unzählige Videos, die die 26-Jährige und ihren Ex zusammen auf dem beliebten Coachella-Festival in Kalifornien zeigen. Dabei wirken die beiden total vertraut und können offenbar kaum die Finger voneinander lassen: Während sie in einem Clip zusammen tanzen, legt Camila Cabello in einem weiteren Video liebevoll den Arm um Shawns Taille. Der Musiker beugt sich daraufhin zu ihr herunter und gibt ihr einen leidenschaftlichen Kuss.

Fans spekulieren: Sind Camila Cabello und Shawn Mendes wieder ein Paar?

Seit dem Erscheinen der Videos hört die Gerüchteküche gar nicht mehr auf zu brodeln. Viele Follower des einstigen Traumpaares spekulieren darüber, ob Camila Cabello und Shawn Mendes nach ihrer Trennung nun wohl wieder zueinandergefunden haben. "Oh mein Gott! Ich freue mich so sehr darüber, dass die beiden wieder ein Paar sind" und "Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Sind die beiden wieder zusammen?", schreiben einige Fans unter einem TikTok-Clip.

Andere wiederum finden es komisch, dass die beiden sich öffentlich so vertraut zeigen - immerhin bekam man die beiden seit ihrem Liebes-Aus überhaupt nicht mehr zusammen zu Gesicht. "Interessant, dass sie solch einen öffentlichen Ort wählen" und "Sie würden alles für ein bisschen Aufmerksamkeit tun", wettern zwei User:innen auf Twitter.

Ob die beiden Weltstars tatsächlich wieder zusammen sind, ist noch unklar. Weder Camila Cabello noch Shawn Mendes haben sich bislang zu ihrer Knutsch-Offensive auf dem Coachella-Festival geäußert.

Shawn Mendes bandelte zuletzt mit seiner Chiropraktikerin an

Vor dem gemeinsamen Besuch auf dem Coachella-Festival wurde Shawn Mendes zuletzt noch eine Beziehung mit seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda nachgesagt. Sie verbrachten in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander und wurden immer wieder zusammen von Paparazzi abgelichtet. Egal ob bei gemeinsamen Spaziergängen oder beim Essen im Restaurant - die beiden schienen sich gut miteinander zu verstehen und viel Spaß miteinander zu haben.