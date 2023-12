Fans machen sich Sorgen: Wie geht es Lena Meyer-Landrut aktuell?

Erst Reitunfall mit doppeltem Kreuzbeinbruch im Sommer, dann vor wenigen Tagen ein unfreiwilliger Aufenthalt in der Notaufnahme am zweiten Advent - gesundheitlich läuft 2023 für Lena Meyer-Landrut (32) nicht optimal. Und das Ende ihrer Leidenszeit scheint noch nicht vorbei.

In der Notaufnahme ("Ich liege flach wie lange nicht mehr") musste sich Lena Meyer-Landrut offenbar nicht lange aufhalten. Aber richtig fit scheint sie sich derzeit nicht zu fühlen. Weder physisch noch psychisch. Ihr neuester Instagram-Post lässt darauf schließen und verunsichert viele ihrer 5,7 Millionen Follower. Die Sängerin wendet sich mit einem kryptischen Text zu zwei wunderschönen Gegenlichtaufnahmen von Fotograf Eric Joel Nagel an ihre Fans.

Lena Meyer-Landrut: "Ich sehne mich nach Sommer"

"Zwei in einem", beginnt Meyer-Landrut ihren Test, "und ganz ehrlich, das Foto sieht nach Sommer aus und ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit." Danach gesteht sie: "Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren ... auf der Suche nach mir um mich in diesem Dunkeln gewüst aus Schneeregen wieder zu finden."

Das klingt nach einer Stimmung, die so trüb ist wie Nieselregen, der keinen Sonnenstrahlen passieren lässt. Die Rolle der Sonnenstrahlen übernehmen allerdings ihre Fans, die in vielen Kommentaren ihr Verständnis ("Feel you!" - "Ich fühle mit dir") ausdrücken, vor allem aber in ihren Botschaften Mut machen wollen.

Fans sorgen sich um Lena Meyer-Landrut: "Bleib stark, liebe Lena!"

"Don't loose yourself. Just take a break and take care of you." "Verlier dich nicht. Nimm dir einfach eine Pause und kümmere dich um dich", schreibt eine Followerin. "Schatten ohne Licht gibt es nicht, manchmal hilft nur die Zeit", schreibt eine andere. Eine dritte muntert mit "'Nach jedem Sturm folgt Sonnenschein'. Bleib stark, liebe Lena", auf und schickt "ganz viel Liebe an dich." Ein anderer gibt praktische Tipps: "Nu sabbel nich! Kind+Kegel => ab in die Sonne, Vitamin D3 tanken => gesund werden."

Anzeichen einer Winterdepression? Laut der AOK wird sie tatsächlich in der dunklen Jahreszeit durch den Lichtmangel unterstützt, kommt aber selten vor: nur ein bis zwei Prozent leiden an Winterdepressionen.

Vielleicht - hoffentlich - handelt es sich bei Lena Meyer-Landrut eher um einen "Winterblues", der eher eine temporäre trübe Laune beschert. Und vielleicht helfen die vielen aufmunternden Botschaften der Fans ihrem Idol aus der momentanen Krise.