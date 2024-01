Fans sorgen sich um "Klimbim"-Star Ingrid Steeger: Sie leidet an einem Darmverschluss

Schock kurz vor Weihnachten: Kult-Schauspielerin Ingrid Steeger musste aufgrund starker Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose: Darmverschluss. Körperlich gehe es ihr nicht gut, sagte sie in einem Interview.

Es soll keine OP geben

Ingrid Steeger (76) lebt seit einiger Zeit in Bad Hersfeld in einem Pflegeheim. "Ich kam gestern Morgen in die Klinik, weil ich starke Bauchschmerzen hatte. Ich werde nicht operiert, das wird mit Tabletten gemacht. Ich bleibe erst mal bis Freitag in der Klinik", schilderte sie am Mittwoch im Interview ihren aktuellen Zustand. "Ich habe einen Darmverschluss, es geht mir nicht gut. Ich hoffe das Beste." Mental gehe es ihr aber "ganz gut".

Doch schon länger sorgen sich Bekannte und Fans um die Schauspielerin, die stark abgenommen hat und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Im Herbst 2022 hatte Steeger bekannt gegeben, dass sie nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden ins Pflegeheim muss. Bereits im Januar 2020 machte die TV-Ikone in einem Gespräch mit "Bild" ihren angeschlagenen Gesundheitszustand publik. Am Neujahrstag 2020 habe sie während eines Spaziergangs einen Herzstillstand erlitten. Ihr Begleiter habe sie reanimiert und kurze Zeit später sei ihr in einem Krankenhaus ein Defibrillator-System eingesetzt worden.

"Klimbim" machte sie berühmt

Die gebürtige Berlinerin wurde bundesweit an der Seite von TV-Stars wie Elisabeth Volkmann (1936-2006) und Peer Augustinski (1940-2014) in der 70er-Jahre-Klamaukserie "Klimbim" bekannt. Zuletzt war sie in dem Peter-Thorwarth-Kinofilm "Goldene Zeiten" im Jahr 2006 an der Seite von Wotan Wilke Möhring (56) und "Das A-Team"-Star Dirk Benedict (78) zu sehen. 2019 stand sie noch bei den Bad Hersfelder Festspielen auf der Bühne.