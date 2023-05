Fans total verzaubert: SO sexy zeigt sich Annemarie Carpendale auf Instagram

Das Wichtigste in Kürze Annemarie Carpendale gewährt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben.

Nun postet die "taff"-Moderatorin auf ihrem Account ein ganz besonderes Foto von sich in der Badewanne. Alle Infos dazu gibt es hier.

Egal ob Fotos von ihren Outfits oder romantische Pärchenbilder mit ihrem Ehemann Wayne, Annemarie Carpendale lässt ihre Fangemeinde regelmäßig bei Instagram an ihrem Privatleben teilhaben. Jetzt teilt die "taff"-Moderatorin einen ganz besonderen Schnappschuss von sich - und ihre Follower:innen sind begeistert.

Annemarie Carpendale postet Badewannen-Bild bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Account gewährt die 45-Jährige nun ein paar Einblicke in ihr Haus in München. Sie teilt ein äußerst ästhetisches Foto, auf dem sie nackt in ihrer gläsernen Badewanne sitzt und ein Schaumbad nimmt. Dabei schaut Annemarie Carpendale zur Seite und lächelt glücklich. Wie wohl sie sich in ihrem Haus fühlt, macht sie unter dem Beitrag mit diesen Worten deutlich: "Wie Urlaub!"

Doch damit nicht genug: Die "taff"-Moderatorin postet noch weitere Fotos von ihrem Haus, das im Boho-Stil gehalten ist. So zeigt sie unter anderem ihre Dusche, ihre Toilette und das Waschbecken. Pflanzen in jedem Raum dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

So reagieren die Fans auf Annemaries Posting

Bei den Fans kommt der Beitrag jedenfalls super an. In den Kommentaren bekommt Annemarie Carpendale für ihr Posting zahlreiche Komplimente. "Wunderschöne Annie", "Bestes Shooting" und "Wie cool ist bitte diese Badewanne?", schwärmen nur drei von vielen Nutzer:innen. Doch auch über die Fotos der Inneneinrichtung freuen sich viele User:innen. "Ich liebe euren modernen Seventies-Boho-Style mit den Pflanzen im ganzen Haus", schreibt etwa ein Fan. Ein weiterer findet: "Total einzigartig und trotzdem gemütlich!"