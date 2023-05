Fans trauern um Ray Liotta: Todesursache der Hollywood-Legende enthüllt

Das Wichtigste in Kürze Ray Liotta war ein bekannter Schauspieler und wirkte in zahlreichen Produktionen mit.

Am 26. Mai 2022 starb er unerwartet.

Rund ein Jahr nach seinem Tod kommen nun neue Details zur Todesursache ans Licht.

Ray Liotta starb am 26. Mai 2022 völlig überraschend im Alter von 67 Jahren. Damals wurde er tot in einem Hotelzimmer in der Dominikanischen Republik aufgefunden. Auch ein Jahr später sitzt der Schock bei vielen Fans und Promi-Kollegen der Hollwood-Legende noch tief. Über die Todesursache wurde lange spekuliert, doch nun konnten die Ärzte endlich Licht ins Dunkel bringen.

Daran starb Ray Liotta

"TMZ" liegen jetzt die Ergebnisse der Obduktion vor. Offenbar starb der Schauspieler, der durch seine Rolle in "Goodfellas" weltberühmt wurde, eines natürlichen Todes. Den Dokumenten zufolge soll Ray Liotta an einer Ateminsuffizienz, einem Lungenödem und einem akutem Herzstillstand gestorben sein. Zudem soll er Atherosklerose gehabt haben. Diese Verdickung der Arterien führt oft zu Gedächtnisverlust, Diabetes und sogar zu Herzinfarkten.

Ray Liotta drehte kurz vor seinem Tod einen neuen Film

Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Ray Liotta in der Dominikanischen Republik, wo er für den Film "Dangerous Waters" vor der Kamera stand. Während der Dreharbeiten wurde der Hollywood-Star aber plötzlich tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Neben seiner Verlobten Jacy Nittolo hinterlässt der Schauspieler seine Tochter Karsen Liotta, die aus seiner ersten Ehe mit Michelle Grace hervorging.

Seine Tochter zeigt seit seinem plötzlichen Tod immer wieder, wie viel ihr der gebürtige US-Amerikaner bedeutet hat. Im Juni 2022 teilte sie beispielsweise auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem ihr Vater sie im Arm hält. Zu dem Bild aus ihren Kindheitstagen schrieb Karsen Liotta rührende Zeilen, um ihren Vater in Ehren zu halten:

Diejenigen, die ihn kannten, liebten ihn. Du bist der beste Vater, den man sich wünschen kann. Ich liebe dich. Danke für alles. Karsen Liotta, , 2022