Fans verwirrt von Schlafmethode: Supermodel Ashley Graham klebt sich nachts den Mund zu

Das Wichtigste in Kürze Ashley Graham gewährt bei Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag.

Nun macht das Supermodel publik, dass es beim Einschlafen auf eine ziemlich skurrile Methode setzt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Egal ob Fotos von ihren Shootings oder intime Aufnahmen, die sie beim Stillen ihrer Zwillinge zeigen - Ashley Graham geht mit ihrem Privatleben bei Instagram sehr offen um. Nun zeigt sie ihrer Fangemeinde, wie sie am besten einschlafen kann: Mit zugeklebtem Mund! Doch was hat es mit dieser Methode auf sich?

Ashley Graham setzt beim Schlafen auf "Mouth Taping"

In ihrer Instagram-Story postet die 35-Jährige nun einen Schnappschuss, der sie mit einem zugeklebten Mund und Ohrstöpsel zeigt. Was es damit auf sich hat, erklärt Ashley Graham in der Bildunterschrift.

Ich habe angefangen, mir den Mund zuzukleben, wenn ich schlafe und ich habe noch nie besser geschlafen. Ashley Graham, , 2023

Auch nach dem Aufwachen fühle sich die "Germany's Next Topmodel"-Gastjurorin mittlerweile viel besser. Kein Wunder also, dass sie ihre Fans mit ihrem Posting dazu ermutigen will, die Methode ebenfalls einmal auszuprobieren. Da einige Follower:innen offenbar noch skeptisch sind, schreibt das Model zu seinem Foto: "Verurteile es nicht, bevor du es ausprobiert hast."

Hilft "Mouth Taping" wirklich beim Einschlafen? Das erfährst du hier. © Instagram / ashleygraham

Anzeige

Anzeige

"Mouth Taping": Hilft die Methode wirklich?

Tatsächlich liegt die Einschlafmethode, die "Mouth Taping" genannt wird, schon lange im Trend. Angeblich kann man dadurch leichter durch die Nase atmen, was für einen besseren Schlaf sorgen soll. So soll man sich am nächsten Morgen fitter und ausgeschlafener fühlen. Doch was ist an diesem Gerücht dran? Schlafmediziner Prof. Martin Konermann stellt gegenüber dem "ZDF" klar: "Es gibt keine seriöse Studie, die das untersucht hat und zu einem solchen Ergebnis gekommen ist."

"Face Taping" zählt seit einiger Zeit zu den beliebtesten Anti-Aging-Trends. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.