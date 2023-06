Fata Hasanovic ist schwanger: Kriegt der GNTM-Star einen Jungen oder ein Mädchen?

Das Wichtigste in Kürze Fata Hasanovic machte sich als Kandidatin der elften "Germany's Next Topmodel"-Staffel einen Namen.

Mitte März überraschte sie ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Zwei Monate nach der Verkündung gibt die Influencerin nun das Geschlecht ihres Babys bei Instagram bekannt.

Anzeige

Mitte März machte Fata Hasanovic publik, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Zwei Monate nach der großen Verkündung fand jetzt die große Gender-Reveal-Party der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin statt. Auf Instagram lässt sie ihre Community nun an diesem Moment teilhaben - und verrät dabei auch, welches Geschlecht ihr Baby hat.

Fata Hasanovic verrät: Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

In einem emotionalen Video verkündet Fata Hasanovic bei Instagram nun das Geschlecht ihres ungeborenen Babys. Sie teilt einen Clip, in dem zahlreiche Impressionen ihrer Gender-Reveal-Party zu sehen ist, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Izi und weiteren Freunden auf einer Yacht feierte. Auf der Yacht lüftet das Paar mit einer Rauchbombe das große Geheimnis. Die blaue Farbe verrät: Sie bekommen einen Jungen! Die Fans und Promi-Kollegen zeigen sich in den Kommentaren begeistert. "Es ist ein Junge! Ausnahmsweise mal richtig getippt", schreibt beispielsweise die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anna Maria Damm, die selbst erst vor wenigen Tagen ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat.

In ihrer Story lässt Fata Hasanovic die große Gender-Reveal-Party ebenfalls noch einmal Revue passieren. In einem Clip wirkt sie sichtlich emotional und ist sogar den Tränen nahe. Dazu schreibt die GNTM-Bekanntheit überglücklich: "Ich kann es nur immer wieder sagen. Mir steckt ein Riesenkloß im Hals, wenn ich darüber nachdenke, dass das wirklich meine Babyparty ist. Ich liebe mein Kind über alles. Danke, dass es dich gibt und du uns geschenkt wurdest."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Fata Hasanovic gibt ehrlichen Schwangerschafts-Einblick

Auf Instagram lässt Fata Hasanovic durchblicken, dass ihre Schwangerschaft nicht nur schöne Seiten hat. Sie teilt einen Clip, in dem sie ein paar Einblicke in ihren aktuellen Alltag gewährt. Darin zeigt sie schöne Momente, doch dann auch die Momente, die sie bisher noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Gefühlsausbrüche, Tränen und Co. - Fata Hasanovic gibt offen zu, dass ihr die Schwangerschaft manchmal auch ganz schön zu schaffen macht. Dazu schreibt sie:

Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Fata Hasanovic, , 2023

Der Influencerin falle es manchmal sehr schwer, die Bedürfnisse ihres Körpers in der Schwangerschaft zu verstehen. "Man hat neun Monate Zeit, mit allen neuen Emotionen umzugehen und dennoch vergeht diese Zeit wie im Flug. Wie geht man damit um, nicht mehr zu funktionieren wie davor?", fragt sich Fata Hasanovic.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Tatsächlich hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin aber einen Weg gefunden, mit dem Gefühlschaos umzugehen: Sie tauscht sich mit anderen Müttern aus, die ihr die Sorgen und Ängste nehmen.

Fata Hasanovic verkündet ihre Schwangerschaft auf Instagram

Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Fata Hasanovic hat mit mehreren Instagram-Beiträgen ihre Liebesgeschichte mit ihrem Freund Izet Revue passieren lassen. Jetzt ist auch klar, was es damit auf sich hatte. Mit dem letzten "Part ihrer Lovestory" schließt sich der Kreis: Fata ist schwanger!

"Die Tränen laufen mein Gesicht herunter, während ich das schreibe", teilt Fata Hasanovic ihren Instagram-Followern mit. Die Finalistin der elften GNTM-Staffel spricht sogar von einem "Kloß in meinem Hals". Dabei gibt es keinen Grund zur Sorge – im Gegenteil:

MEIN GOTT ICH BIN SCHWANGER!!!! Ich kann es nicht glauben und will es in die Welt SCHREIEN! Fata Hasanovic , 2023

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Weitere Baby-News: Ex-GNTM-Kandidatin Anna Maria Damm ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Der deutsche Ex-Teenie-Star und Sängerin LaFee wird zum ersten Mal Mutter. Und auch der Fußball-Star Mario Götze wird erneut Vater.

Anzeige

Fata Hasanovic: "Den Glauben nie aufgegeben"

So groß jetzt auch die Freude ist, Fata macht kein Geheimnis daraus, dass ihr Freund Izet und sie eine schwierige Zeit hinter sich haben: "So viele Versuche, der Besuch in der Kinderwunschklinik, so viel Panik durch Ärzte." Sie habe den Glauben jedoch nie aufgegeben, schreibt Fata. "Auch wenn so ziemlich alle Ärzte sagten, dass durch die Endometriose [Unterleibserkrankung, Anm.d.Red.] und meinen angeblich fehlenden Eisprung, eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht klappen wird."

Die 28-Jährige kommt auch auf ihre Beziehung zu sprechen, die "beim zweiten Anlauf klappte". Fata und Izet waren nämlich als Teenager schon einmal zusammen gewesen. Sie trennten sich aber zunächst und waren zwischenzeitlich sogar beide anderweitig verlobt. Sie sei froh, dass er der Vater ihrer Kinder wird, schreibt Fata jetzt an Izet gerichtet.

Fata Hasanovic im Baby-Glück: Im Video bricht sie in Tränen aus

Anzeige

Anzeige

Fata Hasanovic: Influencer-Kolleginnen freuen sich mit ihr

"Schönste Liebesgeschichte", bestätigt Influencerin Farina Opoku aka novalanalove unter Fatas Schwangerschaftspost. Izi, so Izets Spitzname, sei "sooo ready, ein Dad zu werden". Fatas GNTM-Kollegin aus Staffel zwei, Fiona Erdmann, hat nach eigenen Angaben "Gänsehaut" angesichts der Baby-News. "Ich weiß wie sehr du es dir gewünscht hast und umso schöner ist es nun, dass euer Wunder auf dem Weg ist."

"momtobe2023": So geht es Fata jetzt

Kurz nach der Verkündung der Baby-News, brach Fata in ihrer Instagram-Story in Tränen aus. "Ich kriege mich nicht mehr ein, diesen Moment endlich mit euch zu teilen", berichtete sie. In einer weiteren Sequenz vertröstete sie ihre Follower auf später und teilte zunächst nur mit, "seit Tag 1 der Schwangerschaft unfassbar müde" zu sein. Sie brauche "jetzt Schlaf nach dieser aufregenden Woche".

Fata hatte in den vergangenen Tagen mehrere Bilder gepostet, in denen ihr Izet eine bedeutende Rolle spielte. Und jetzt ist auch klar, was es damit auf sich hatte. Der letzte Part ihrer Lovestory sei jetzt online, verkündete Fata in einer Instagram-Story. In den nun insgesamt neun Beiträgen erzählte Fata ihre Liebesgeschichte – samt Auf und Abs. Was sie mit den Worten "2012 – hier begann unsere Geschichte" startete, beendete sie jetzt mit Hashtags wie "momtobe2023".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Übrigens: Katja Krasavice wünscht sich Kinder, wie sie zuletzt in einem Interview verriet. Und: Die deutsche Schauspielerin Anne Wünsche spricht nach Schwangerschaftsabbruch offen darüber.