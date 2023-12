Felix Neureuther bezieht Stellung: Das hält er von den Trennungsgerüchten

Ende Oktober kamen erstmals Spekulationen auf, dass Felix Neureuther und seine Frau Miriam nach fast sechs Jahren Ehe zukünftig angeblich getrennte Wege gehen. Nachdem die ehemalige Biathletin die Gerüchte kurz darauf bereits aus dem Weg räumte, bricht nun auch Felix sein Schweigen.

So kam es zu den Trennungsgerüchten

In seinem Podcast "Pizza & Pommes", den Felix Neureuther zusammen mit Philipp Nagel führt, kommt er jetzt erstmals öffentlich auf die Trennungsgerüchte zu sprechen. Dabei erklärt der ehemalige Skirennläufer zunächst, wie es überhaupt zu den Schlagzeilen kam. "Die Miri und ich waren in einem Podcast und dann hat die Miri gesagt, sie würde sehr gerne mit der Familie nach Norwegen gehen sechs Monate lang", beginnt er zu erzählen. Da seine Ehefrau norwegische Wurzeln hat, wolle sie ihren Kindern die Kultur und die Sprache näherbringen. Für Felix sei es aufgrund seines Jobs jedoch schwer, "das Ganze umzusetzen". Aus diesem Grund sprach der 39-Jährige mit seiner Ehefrau in dem Podcast darüber, ob es sinnvoll wäre, wenn sie und die Kinder zunächst ohne ihn nach Norwegen reisen. Der Sportler betonte aber damals bereits, dass er nicht sechs Monate von seiner Familie getrennt sein wolle und regelmäßig zu Besuch kommen würde.

Felix Neureuther über die angebliche Ehekrise: "Ich stehe da ja drüber"

Dass die Medien nach dem Podcast-Talk dann über eine Trennung spekulierten, kam für das Ehepaar ziemlich unerwartet. "Aus diesem eigentlich absolut harmlosen Ding ist eine riesengroße Nummer geworden, was natürlich absolut lächerlich ist", stellt Felix in seinem "Pizza & Pommes"-Podcast klar. Weiter fügt er hinzu: "Ich stehe da ja drüber. Mir ist das völlig wurscht, weil die Realität sieht anders aus."

Miriam hingegen haben die Trennungsnews schon ein wenig mitgenommen, wie der Sportler offen zugibt. "Die Miri, die ist ja ein sehr gerechtigkeitsdenkender Mensch. Die hat sich aufgeregt - zu recht", meint Felix.

Abschließend versichert er noch einmal, dass die Krisengerüchte überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen:

Es ist nichts dran an dem, dass meine Frau und ich getrennte Wege gehen. Felix Neureuther, , 2023

Das sagte Miriam Neureuther zu den Spekulationen

Vor wenigen Wochen hatte sich Miriam Neureuther bereits öffentlich zu den Gerüchten geäußert. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie einen süßen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit ihrem Liebsten zu sehen ist und ihm verliebt in die Augen blickt. Dazu schrieb sie: "Okay wow... die Onlinetitel überschlagen sich gerade ja mal wieder und der Nachrichtenstrom, warum ich meinen Mann verlassen und nach Norwegen auswandern will, lässt nicht nach. Dazu kann ich nur sagen: Ihr spinnt doch wohl komplett!"

So lange sind Miriam Neureuther und Felix bereits ein Paar

Im Sommer 2013 wurde publik, dass Felix Neureuther und Miriam liiert sind. Nur wenige Jahre später folgte im Dezember 2017 die Traumhochzeit. Ihr Liebesglück krönten die beiden mit drei gemeinsamen Kindern. Im Oktober 2017 wurde ihre erste Tochter geboren, am 7. Februar 2020 ihr erster Sohn. Im April 2022 kam ihre zweite Tochter zur Welt.