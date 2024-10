Reality-Star Mike Cees wurde in München verhaftet. Dem aus Formaten wie "Das große Promi-Büßen" bekannten TV-Star drohen 80 Tage Knast, weil er sich jahrelang weigerte, eine Geldbuße zu zahlen. Er sagt: "Das ist ein Skandal."

Um 23 Uhr klickten im Münchner Stadtteil Laim am späten Sonntagabend (20. Oktober) die Handschellen. Mike Cees war gerade unterwegs, um seine Freundin Delia Grösch (35) bei einer Bekannten abzuholen, als ihn Zivilfahnder in Gewahrsam nahmen. Nach Angaben von "Bild" machte seine Freundin selbst Fotos vom Geschehen und postete ein Bild von der Festnahme mit dem Untertitel "Schönster Samstag und schlimmster Sonntag des Jahres an einem Wochenende".

Bitter aus Sicht von Mike Cees und Delia Grösch: Der "schönste Samstag", nämlich die Party anlässlich ihres 35. Geburtstags, hatte die Beamten erst auf die Spur gebracht. Die vermuteten nämlich, dass sich Cees derzeit in der Schweiz aufhielte. Doch ein Foto zeigte, dass er sich bei der Party in München aufgehalten hatte.

Betrugsprozess: Mike Cees soll 4000 Euro Strafe zahlen

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass bereits seit September offiziell Haftbefehl für Mike Cees besteht. Die Ursache dafür liegt schon ein paar Jahre zurück. 2021 wurde Cees in einem Betrugsprozess zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro verurteilt, die sich der polarisierende Reality-Star seither weigert, zu zahlen. Gegenüber "Bild" gab Cees an: "Mein Anwalt hat Widerspruch gegen das Urteil eingelegt, weil das einfach ein Skandal ist." Er würde den Anzeigensteller überhaupt nicht kennen und habe auch nie mit ihm zusammengearbeitet. "Ich werde niemandem Geld zahlen, der mich nur verarschen wollte. Da gehe ich lieber ein paar Tage ins Gefängnis."

Dieser "Wunsch" wird jetzt wahr. 80 Tage soll Cees in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim (wo auch schon FC-Bayern-Legende Uli Hoeneß und Sterne-Koch Alfons Schuhbeck Zeit verbrachten) absitzen. Es sei denn, er würde doch noch die Geldstrafe bezahlen.

"Nicht so stur sein": Noch-Ehefrau meldet sich zu Wort

Danach sieht es aber nicht aus. Vielmehr waren sich Cees und auch seine Freundin der drohenden Festnahme durchaus bewusst. Sie hätten "im Vorfeld darüber gesprochen", dass es jederzeit passieren könnte, zitierte "Bild" Grösch kurz nach der Festnahme. "Dass es aber so schnell geht, habe ich nicht erwartet."

Sie sei "wie vor den Kopf gestoßen" und geschockt gewesen, sagte Grösch. Sie gab an, dass sie sich zuvor mit Cees erst gestritten, dann aber wieder versöhnt gehabt hätte. "Ich muss das alles erstmal verarbeiten."

In den sozialen Medien machte das Foto von Cees' Verhaftung umgehend die Runde. Auch Schauspielerin Michelle Monballijn (45), die trotz der Trennung im Jahr 2023 noch mit Cees verheiratet ist, meldete sich auf ihrem Instagram-Kanal mit einer Story zu Wort: "Ja, ich wusste davon. Habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen und nicht so stur an die Sache ranzugehen. Ich packe mir einfach nur noch an den Kopf."

Michelle Monballijn findet Verhaftungsfoto "pietätlos"

Wenig Verständnis zeigte Monballijn für das Foto. "Finde so was echt affig, pietätlos oder sonst was." Da wusste sie offenbar nicht, dass die Freundin ihres Ex das Foto selbst machte und veröffentlichte. Allerdings ist auf Gröschs Account das "Originalfoto" bereits wieder verschwunden (Instagram-Stories bleiben nur 24 Stunden öffentlich online). Dafür postete Grösch einen Beitrag von Trash-TV-Sternchen Angie Teubner, die das Verhaftungsfoto für einen eigenen Beitrag nutzte. "Ach, war das jetzt der Grund, warum man eine Woche bei mir unterkommen wollte?"

Offensichtlich hatte Cees bei Teubner - eventuell aufgrund des Streits mit Grösch - um befristete Unterkunft gebeten. Wie Teubner in einer weiteren Story vermeldete, habe ihr sogar ihre Mutter dringend abgeraten. "Mach das bloß nicht. Du lässt ihn nicht bei dir wohnen!"