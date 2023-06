Fitness-Influencerin Sophia Thiel verrät: Deshalb entschied sie sich zu ihrem Social-Media-Comeback

Fitness-Influencerin Sophia Thiel zog sich 2019 ganz plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück und meldete sich erst rund zwei Jahre später wieder bei ihren Fans. Der Grund für ihre lange Netz-Pause waren mentale Probleme und eine Essstörung, gegen die die Münchnerin ankämpfte. Doch warum entschied sich Sophia damals eigentlich zu ihrem Comeback? Das verrät sie jetzt.

Sophia Thiel über ihr Social-Media-Comeback

In einer neuen Folge des Podcasts "Kaffee mit Zitrone" sprach Sophia Thiel mit Dagi Bee und Tina Dzialas jetzt ganz offen über ihre Social-Media-Auszeit, die sie damals wegen ihrer mentalen Probleme und ihrer Essstörung eingelegt hatte. Dagi interessierte sich dabei besonders dafür, warum die Fitness-Influencerin sich dazu entschieden hat, ihre Netz-Pause nach zwei Jahren wieder zu beenden und ihre Fans wieder regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben zu lassen.

Im Interview erinnert sich Sophia Thiel wie folgt zurück: "2019 habe ich die ganze Zeit versucht, wieder back in shape (zu Deutsch: zurück zu meiner Form) zu kommen und ich bin ja so lange nicht online gegangen, weil ich gesagt habe: 'Okay, ich sehe nicht gut genug aus, ich muss irgendwie so abnehmen, dass man mich jetzt nicht wegen meinem Aussehen kritisiert.'"

Sophia Thiel begab sich in Therapie

2020 habe sich die YouTuberin dann in Therapie gegeben und ihre Ärztin sogar gefragt, wie lange die Behandlung wohl dauern werde: "Ich habe dann auch meine Therapeutin gefragt: Wie lange braucht man denn eigentlich? [...] Weil ich muss schnell wieder online gehen, ich bin jetzt schon ein bisschen lange weg."

Ihre Therapeutin fragte sie daraufhin, ob sie denn wirklich zu Instagram und Co. zurückkehren wolle, da Social Media erwiesenermaßen eine sehr große Herausforderung für die Psyche sein kann.

Wie Sophia Thiel heute mit ihrer Essstörung umgeht, erfährst du hier.

So kam es zum Netz-Comeback

Doch Sophia Thiel habe während der Therapie schnell Fortschritte gemacht und wollte ihre Erfolge unbedingt mit jemandem teilen. "Ich hatte zum ersten Mal geschafft, mich ohne eine Lebensmittelwaage zu ernähren, mein Essen nicht mehr abzuwiegen, zu tracken und zu berechnen", berichtet die 28-Jährige. Sie wollte die Gerüchte aus dem Weg schaffen und der Öffentlichkeit endlich erklären, warum sie sich damals wirklich zu der Social-Media-Pause entschieden hat:

Da dachte ich mir: 'Jetzt bin ich bereit.' Sophia Thiel, , 2023

Sophia Thiel drehte daraufhin im Februar 2021 ein neues YouTube-Video, in dem sie ihren Fans von ihren emotionalen Problemen, ihrer Essstörung und von ihren Rückschlägen berichtete. Das ehrliche Video kam bei den Fans super an. Viele Nutzer:innen waren froh darüber, dass ihr Idol endlich wieder zurück auf Social Media ist. "Die Resonanz war sehr, sehr positiv, das hat mich sehr bestärkt in dem, was ich tue", meinte sie abschließend.