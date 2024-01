Die Influencer und Reality-TV-Stars Sam Dylan (32) und Rafi Rachek (34) sind wieder ein Paar! Das gaben sie am Donnerstag mit einem gemeinsamen Post auf Instagram bekannt.

So verkünden Sam und Rafi ihr Pärchen-Comeback

Zu drei Fotos, die sie eng umschlungen und küssend in einer Kirche zeigen, schreiben die beiden: "Alle guten Dinge sind drei, und dennoch fühlt es sich ganz neu an, es fühlt sich wie ein Outing an. Wir mussten erst selbst über Wochen herausfinden, ob wir unseren Gefühlen eine neue Chance geben", so Sam und Rafi. Dabei hätten sie festgestellt, dass sie sich weiterentwickelt haben, dass sie nicht mehr die Menschen seien, "die sich vor zwei Jahren nach vielen vielen Streitereien getrennt haben".

Sam und Rafi haben "längst die große Liebe gefunden"

Seitdem seien sie "immer auf der Suche nach der einen großen Liebe" gewesen, obwohl sie "diese eigentlich längst gefunden hatten, aber leider nicht geschätzt und verloren hatten", geben sie reumütig zu. Zwei Jahre nach der Trennung wüssten sie sich mehr zu schätzen, "wir haben uns neu verliebt und führen eine ganz andere Art von Beziehung", lassen sie ihre insgesamt 367.000 Follower und Followerinnen an dem Tag wissen, an dem sie so weit seien, ihr Liebes-Comeback mit der Welt zu teilen.

Auch spannend: Bei "Forsthaus Rampensau Germany" wird Sam Dylan zum Liebes-Detektiv.

On-off-Liebe seit 2019

Sam Dylan und Rafi Rachek verliebten sich 2019 ineinander. Während der Corona-Phase machten sie Urlaube, die auch für den ein oder anderen Lacher in Oliver Pochers (45) Bildschirmkontrolle sorgten. Die beiden zogen zusammen, aber es kriselte auch immer wieder. 2022 trennten sie sich.

Doch ihre Wege kreuzten sich immer wieder. So auch im vergangenen Herbst, als sie sich in der Kölner Innenstadt begegneten. "Er kam auf mich zu, wir haben uns ausgesprochen", erzählt "Forsthaus Rampensau Germany"-Star Sam der "Bild"-Zeitung und fügt hinzu: "Das Kribbeln war zurück!"

Reaktionen ihrer Promi-Follower

Der Liebes-Comeback-Post kommt gut an, binnen weniger Minuten hat er mehr als 10.000 Likes eingesammelt. Und auch die Kommentarspalte füllt sich. Eine, die sich mit On-off-Liebe auskannte, bis es ganz fest wurde, ist Laura Maria Rypa (28). Und so schreibt die Verlobte von Musiker Pietro Lombardi (31): "Ich freue mich für euch! Egal wie viele Anläufe es braucht und egal, was die anderen sagen, hört nur auf euch selbst! Liebe ist nicht einfach und dennoch sollte man dafür kämpfen!"

Schauspieler Lars Steinhöfel (37) gibt sich leicht verwirrt, aber doch erfreut: "not your örnst", lautet sein Kommentar.

"Ich sterbe doch. ENDLICH!!! OMG WIE GEIIIIIILL mir war so klar, dass ihr zwei einfach zusammengehört!! Dicken Kuss", freut sich dagegen uneingeschränkt die ebenfalls frisch verliebte Reality-TV-Darstellerin und Rafi-Freundin Eva Benetatou (31).