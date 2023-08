Das Erfolgsformat aus Österreich kommt jetzt auch nach Deutschland. Doch welche Promipaare trauen sich in das "Forsthaus Rampensau" bei Joyn? Es gibt bereits zahlreiche Spekulationen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau" kommt noch 2023 auch nach Deutschland.

Welche neun Promipaare sich der Challenge auf Joyn stellen werden, ist noch nicht bekannt.

Die Gerüchteküche zu den potenziellen Teilnehmer:innen brodelt bereits heftig.

Neun Promipaare sollen noch 2023 die Idylle in Kärnten ordentlich ins Wanken bringen. Unter Kamerabeobachtung leben die Kandidat:innen in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe. Natürlich ganz rustikal, ohne Luxus und exklusiv auf Joyn.

Das Gewinnerpaar nimmt 25.000 Euro mit nach Hause. Doch welche Promis könnten sich der Challenge stellen? Im Netz kursieren erste Gerüchte, wer in der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" dabei sein könnte.

Hammer-Spekulation: Geben Erkan & Stefan ihr Reality-Debüt?

Bei den aufregenden Wettbewerben, die die Promis erwarten, könnte dieses Comedy-Duo sicherlich für zahlreiche Lacher sorgen: Die Gerüchte um eine Teilnahme der Kultfiguren Erkan und Stefan verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Für die beiden wäre es eine echte Premiere im Reality-TV.

Anzeige

Anzeige

Reality-TV-Fanseiten vermuten GNTM-Models auf dem Berg

Auf Fanseiten von Reality-Shows wird bereits wild spekuliert, ob sich unter den Kandidat:innen für das Forsthaus auch einige ehemalige Teilnehmerinnen von "Germany's Next Topmodel" befinden könnten.

Vermutet wird zum einen Elsa Hosk aus der diesjährigen Staffel oder Zoe Saip, die im Jahr 2018 bei GNTM war und danach bereits Erfahrung in Reality-Shows wie "Are You The One – Reality Stars in Love" gesammelt hat.

Diese Reality-Stars erwarten Fans: Zieht Sam Dylan ins "Forsthaus Rampensau"?

Auch über weitere Stars aus verschiedenen Dating-Shows wird heiß spekuliert: Darunter Dominik Brich, Jill Lange und Micha Schüler. Allen voran fällt der Name von "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan, der zuvor schon bei "Promi Big Brother" war.

Anzeige

Hat diese "Beauty & The Nerd"-Kandidatin sich bereits verraten?

Ebenfalls heiße Favoritinnen der Fans: Beverly und Natascha. Zusammen mit ihren Nerds schafften sie den Einzug in die Top 3 von "Beauty & The Nerd" 2023. Auf Instagram gab Beverly kürzlich preis, gemeinsam mit Natascha in einem neuen Format mitzuwirken. Um welches es sich dabei handelt, verriet sie nicht. "Weitere Infos bekommt ihr, wenn die Zeit reif ist!"

Joyn solle man "auf jeden Fall im Auge behalten", so die Beauty – könnte es das Forsthaus sein?

Wer letztendlich Teil des Spektakels wird, erfährst du noch in diesem Jahr. "Forsthaus Rampensau Germany" wird 2023 exklusiv bei Joyn zu sehen sein.