Der beliebte Star der Reality-Show "American Pickers" Frank Fritz ist gestorben. Sein langjähriger Co-Star und Freund Mike Wolfe bestätigte die traurige Nachricht über soziale Medien.

Eine Staffel mit Frank Fritz und Mike Wolf kostenlos verfügbar

Frank Fritz: Das ist über die Todesursache bekannt

Frank Fritz verstarb am Montagabend, er wurde 59 Jahre alt. Das berichtet das US-amerikanische Promi-Portal TMZ. Demnach starb er an den Folgen eines Schlaganfalls, den er vor mehreren Jahren erlitten hatte. Dazu hatte er seit Jahrzehnten mit der Erkrankung Morbus Crohn zu kämpfen, was vermutlich ebenfalls eine Rolle gespielt hat.

Frank habe sich zuletzt in einem Hospiz in den Quad Cities, an der Grenze zwischen Iowa und Illinois, befunden und war von Freunden, einschließlich Mike Wolfe, umgeben, als er starb.

Mike Wolfe verabschiedet sich von seinem Freund

Sein "American Pickers"-Co-Star schrieb am Dienstag auf mehreren sozialen Medien: "Mit gebrochenem Herzen muss ich euch mitteilen, dass Frank letzte Nacht verstorben ist. Ich kenne Frank seit mehr als der Hälfte meines Lebens, und was ihr im Fernsehen gesehen habt, war immer das, was ich gesehen habe: ein Träumer, der ebenso sensibel wie lustig war. Er war hinter der Kamera genauso wie vor der Kamera und hatte eine besondere Art, die Herzen vieler Menschen zu erreichen, indem er einfach er selbst war."

"American Pickers" war gemeinsame Leidenschaft

Wolfe erinnerte sich an ihre Freundschaft, die lange vor den Dreharbeiten zu "American Pickers" begann und in Deutschland kostenlos auf Joyn und auf Kabel Eins Doku zu sehen ist. Einer Show, die ihre Suche nach seltenen Artefakten und nationalen Schätzen dokumentierte.

Er fügte hinzu: "Bevor die Show begann, haben wir uns zusammen aufgemacht zu Orten, die wir nicht kannten, ohne ein bestimmtes Ziel und nur mit der gemeinsamen Leidenschaft, etwas Interessantes und Historisches zu entdecken. Wir haben unzählige Reisen unternommen und viele Kilometer miteinander geteilt. Ich fühle mich gesegnet, dass ich an seiner Seite war, als er seine letzte Reise nach Hause antrat." Wolfe schloss seine Nachricht mit liebevollen Worten für Fritz und der Hoffnung, dass er nun an einem "besseren Ort" sei.

Der History Channel und Cineflix Productions veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung: "Wir sind traurig, mitteilen zu müssen, dass unser Freund und geliebtes Mitglied der HISTORY Channel- und American Pickers-Familie, Frank Fritz, am 30. September 2024 verstorben ist. Frank hat über ein Jahrzehnt lang American Pickers gedreht. Wir werden immer an den 'bärtigen Charmeur' und seine unermüdliche Suche nach Vintage-Motorrädern und Fahrrädern denken. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Franks Angehörigen. Er wird sehr vermisst werden."

Frank Fritz hatte gesundheitliche Probleme

Im Jahr 2021 hatte sich Fritz nach zwölf Jahren von "American Pickers" zurückgezogen, um sich mit seinen gesundheitlichen Herausforderungen, einschließlich seiner Morbus-Crohn-Erkrankung, auseinanderzusetzen. Er musste sich auch einer Rückenoperation unterziehen.

Zu diesem Zeitpunkt gab es Spannungen zwischen Fritz und Wolfe, da Fritz zuvor behauptet hatte, dass sein Co-Star sich nach dem Eingriff nicht nach ihm erkundigt habe. Die beiden sprachen eine Zeit lang nicht miteinander, schienen jedoch im vergangenen Jahr wieder zueinandergefunden zu haben, wobei Wolfe hoffte, erneut mit Fritz für die Show zu drehen.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.