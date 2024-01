Franz Beckenbauer: Sie erben das Vermögen des Fußball-"Kaisers"

Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger: Der "Kaiser" prägte über mehrere Generationen die deutsche Fußballwelt. Und auch als Geschäftsmann bleibt er in Erinnerung. Sein Vermächtnis ist groß: Was passiert also mit seinem Erbe?

Franz Beckenbauer: Bereits zu Lebzeiten vorgesorgt

Im Alter von 78 Jahren starb Franz Beckenbauer im Kreise seiner Familie in Salzburg. Er war dreimal verheiratet und hinterlässt vier Kinder. Nun stellt sich die Frage: Wie wird sein Erbe verteilt? Schätzungen zufolge beläuft sich sein Vermögen auf 160 Millionen Euro.

Neben seiner Profi-Fußballkarriere und seinem Einsatz als DFB-Trainer verdiente er sein Geld auch über lukrative Werbedeals mit Adidas, Erdinger Weißbier oder auch Mercedes-Benz und sogar über die Musik. Als Schlagersänger landete er mit der Single "Gute Freunde kann niemand trennen" in den Charts. Das meiste Geld hat er zu Lebzeiten jedoch in Immobilien investiert. Darunter zählen Grundstücke in Kitzbühel und Salzburg sowie einige Wohnungen und ein Fuhrpark. Zuletzt schaffte er es sogar unter die 500 reichsten Deutschen.

Seine Finanzen hat der Geschäftsmann vorausschauend geplant und bereits 2019 sein Testament aufgesetzt. Das teilte er in einem Interview mit der "Bunte" mit. Sein Wunsch: "Ich will nicht, dass Zwietracht in der Familie entsteht". Aus weiteren Informationen geht hervor, dass im Februar letzten Jahres mithilfe eines Notars sein letzter Wille finalisiert wurde.

Franz Beckenbauer: So wird sein Erbe verteilt

Die Hauptbegünstigte im Testament soll seine dritte Frau Heidi, 57, sein. Ihr soll das Zustimmungsrecht für den Verkauf von Immobilien überschrieben worden sein. Die gemeinsamen Kinder Joel, 23, und Francesca, 20, bekommen auch hohe Anteile des Vermögens zugesprochen. Unter anderem Anteile an einem Haus in Kitzbühel als auch an dem Familienwohnsitz in Salzburg. Ob die Söhne Beckenbauers Thomas, 60, und Michael, 57, aus seiner ersten Ehe mit Brigitte Beckenbauer und aus der Beziehung mit Ingrid Grönke, im Testament vorkommen, ist bisher noch nicht bekannt. Beide sind jedoch finanziell gut aufgestellt im Leben.

