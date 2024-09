Freude und Ärger im Königshaus: Kate gefeiert, Harry und Meghan kritisiert

Prinzessin Kate (42) hat ihre Chemotherapie beendet. Das teilte die an Krebs erkrankte Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) in einem berührenden Video am vergangenen Montag mit. In die Freude über Kates fortschreitende Genesung mischt sich aber auch Ärger. Grund - mal wieder: Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan (43).

"Ich freue mich zu hören, dass die Prinzessin von Wales die Chemotherapie beendet hat", twitterte der neue britische Premierminister Keir Starmer und drückte damit aus, was wohl so ziemlich alle Briten fühlen. Sie reagierten mit Freude auf ein dreiminütiges Video, in dem Prinzessin Kate sich sehr privat, gut gelaunt und zuversichtlich im Kreise ihrer Familie zeigte. Ihr Fazit zur beendeten Chemotherapie: "Ich lebe weiter von Tag zu Tag."

Alle freuen sich für die Prinzessin, die im März ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. Dafür gibt es Ärger über Prinz Harry und seine Frau Meghan. Die posteten 90 Minuten nach der Veröffentlichung von Kates bewegendem Video einen Teaser auf ihr neues Netflix-Projekt. In England laufen die Royal-Fans Sturm: "Das war schlechtes Timing", meinten sie und waren sauer auf den abtrünnigen Prinzen: "Zeigt etwas Respekt!"

Video wird als "Befreiung" gefeiert

Eine ganze Nation litt mit Kate Middleton, als sie sich nach ihrer Krebs-Enthüllung aus der Öffentlichkeit zurückzog. Nachdem sie sich zuletzt im Juni bei der Geburtstagsparade für König Charles und im Juli beim Wimbledon-Turnier in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, feierten die Fans ihr Video als "Befreiung". In dem kunstvoll gedrehten Video zeigte sich Kate sehr privat - Händchen haltend, kuschelnd oder über die Wiesen tobend - mit ihren Liebsten, Prinz William und den Kindern Louis (6), Charlotte (9) und George (11). Zu den Szenen sprach Kate im Voice-over über ihre gesundheitliche Verfassung.

"Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", war Kates Stimme zu hören, die über das Video gelegt wurde. "Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren", sagte Kate in dem im August in der ostenglischen Grafschaft Norfolk gedrehten Clip.

Nimmt Prinzessin Kate ihre royalen Pflichten wieder auf?

Weiter sagte Kate: "Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben." Sie gehe mit einem Gefühl der Hoffnung und Dankbarkeit in diese Phase der Genesung. Allen Krebspatienten versicherte Kate ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung.

Offenbar gibt es bereits Anzeichen, dass Kate wieder mehr Termine im royalen Leben übernehmen will. So wird davon gesprochen, dass sie im November im Rahmen des Remeberance Day, einem nationalen Gedenktag, öffentlich auftreten werde. Auch ihre Teilnahme am jährlichen Weihnachtsgottesdienst "Together at Christmas", der auch im Fernsehen live übertragen wird, sei geplant, berichtete die "Times".

Royal-Fans sind sauer auf Harry - und auf Netflix

Während sich alle für und mit Kate freuen, wächst der Groll über das "schwarze Schaf der Königsfamilie", Prinz Harry, und seine Frau Meghan. Kates Video ging um 17.29 Uhr online, bereits um 19.09 Uhr postete Netflix auf seinem Account auf dem Portal "X" seinen Teaser des neuen Projektes "Polo", einer Dokumentation über den Polo-Sport. Diese wird von Harrys und Meghans Firma produziert. Den Post nur 100 Minuten nach Kates Video abzusetzen, fassten viele Fans als "geschmackloses, peinlich schlechtes Timing" auf.

Viele unterstellen Absicht und eine bewusste Provokation. Laut "Daily Mail" gebe es zumindest keine Indizien dafür, dass der Polo-Post nicht noch hätte gestoppt werden können. Die Wut der Fans könnte sogar für Netflix Folgen haben. Eine Userin rief in einem erbosten Kommentar zum Boykott der Doku und von Netflix auf - und kassierte innerhalb kürzester Zeit über 1.000 Likes.