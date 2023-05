Freudige Überraschung für Fans: GNTM-Gewinnerin Lou-Anne und Mama Martina bald wieder im Fernsehen

Das Wichtigste in Kürze 2022 schnappte die Österreicherin Lou-Anne Gleißenebner-Teskey sich in der 17. Staffel den Titel "Germany's Next Topmodel".

Knapp ein Jahr später ist die 19-Jährige immer noch super erfolgreich und startet jetzt sogar im TV durch.

Aktuell kämpfen die Kandidatinnen der 18. Staffel von Heidi Klums Modelshow um den Titel "Germany's Next Topmodel". Doch was treibt eigentlich Vorjahressiegerin Lou-Anne? Die Österreicherin packte nun über ihre turbulente Zeit nach dem Casting-Triumph aus - und offenbarte große Zukunftspläne!

Am 26. Mai 2022 wurde Lou-Anne Gleißenebner-Teskey von Heidi Klum zu "Germany's Next Topmodel" gekürt - wie sich mittlerweile gezeigt hat, der Startschuss in eine große Modelkarriere. Im Interview mit "spot on news" sprach die 19-Jährige nun unter anderem über einen riesigen Traum, den sie sich erfüllen konnte: Sie lief 2022 für Designer Christian Siriano bei der New York Fashion Week über den Laufsteg.

Ich habe es geliebt. Es war mein erstes Mal in New York und dann durfte ich gleich für einen tollen Designer laufen. Ich arbeite darauf hin, noch öfters dort laufen zu dürfen. Lou-Anne , 2023

Mit ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" scheint Lou-Anne das große Los gezogen zu haben, wie sie im Interview schwärmt: "Ich habe erkannt, welcher Job wirklich der richtige für mich ist und das ist das Modeln. Egal wie müde ich bin, sobald mein Job ansteht, bin ich wieder voll da und mit Energie geladen. So sollte es meiner Meinung nach jedem in seinem oder ihrem Job ergehen."

Nun wagt die GNTM-Gewinnerin einen weiteren Karriereschritt. Gemeinsam mit Mama Martina, die ebenfalls an der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teilnahm und den dritten Platz belegte, arbeitet sie nun an einer Umstyling-Show für den österreichischen Sender PULS 4.

Viele unserer Follower sind immer wieder auf uns zugekommen, um uns Fragen zu den verschiedensten Themen zu stellen und nachdem einiges immer wieder gefragt wurde, dachten wir uns, dass es sicher für viele interessant wäre, eine Show zu machen, in der es genau um diese Themen geht. Lou-Anne , 2023

Und wenn es nach Lou-Anne geht, soll das bei Weitem nicht ihr letzter Auftritt auf dem TV-Bildschirm gewesen sein: "Ich würde neben dem Modeln gerne noch in Filmen mitspielen, nachdem ich bei "GNTM" gemerkt habe, dass ich dafür doch auch wirklich Talent habe und es mir Spaß macht." Ganz schön ambitioniert!

Diese Tipps hat Lou-Anne für die diesjährigen GNTM-Kandidatinnen

Ein Punkt, an den die Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" 2023 erst noch kommen müssen. Zwar kann nur Eine sich in der 18. Staffel des erfolgreichen Castingformats den Titel schnappen. Dennoch rät Lou-Anne ihren potentiellen Nachfolgerinnen im "spot on news"-Interview:

Genießt die Zeit, welche ihr dort habt, denn egal wie das Leben sich danach entwickelt, ihr werdet nie wieder so eine Zeit wie bei "GNTM" haben. "GNTM" ist etwas ganz eigenes. Lasst euch darauf ein, habt Spaß und lasst euch diesen nicht durch andere nehmen. Lou-Anne , 2023

Sie selbst blickt voller positiver Gefühle zurück auf die Zeit in Heidi Klums Model-Show: "Die ganze Reise wird für immer ein Teil meines Lebens sein, über den ich gerne nachdenke. Außerdem war "GNTM" auch der Start in einen neuen Lebensabschnitt." Ein Lebensabschnitt, der von Erfolg geprägt ist!