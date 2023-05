Freundin von Daniel Radcliffe hat ihr Baby: Der "Harry Potter"-Star ist jetzt Vater

Das Wichtigste in Kürze Daniel Radcliffe wurde durch seine Rolle in den " Harry Potter "-Filmen weltberühmt.

Auch privat fand der Brite sein großes Glück: Seit 2013 ist er mit der Schauspielerin Erin Darke zusammen.

Jetzt hat ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Anzeige

Für Daniel Radcliffe und Erin Darke beginnt nun ein ganz besonderes Kapitel in ihrem Leben. Nachdem im März bekannt wurde, dass der Schauspieler und seine Partnerin ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, war es nun endlich so weit: Die beiden sind erstmals Eltern geworden.

Daniel Radcliffe und Erin Darke wurden mit Kinderwagen abgelichtet

Wie "DailyMail" berichtet, wurden der "Harry Potter"-Star und seine Liebste nun bei einem Spaziergang in New York City abgelichtet. Das Besondere daran? Die beiden waren nicht alleine unterwegs. Daniel Radcliffe schob einen Kinderwagen vor sich her! Die britische Nachrichtenagentur "PA" bestätigte daraufhin unter Berufung auf einen Sprecher des Schauspielers, dass die beiden tatsächlich Eltern geworden sind.

Bislang äußerten sich weder Daniel noch Erin persönlich zu den Neuigkeiten. Auch das Geschlecht des Kindes, der Name und das Geburtsdatum sind noch nicht bekannt.

Anzeige

Anzeige

So begann die Liebesgeschichte von Daniel Radcliffe und Erin Darke

Der 33-Jährige lernte seine Partnerin am Set zum Film "Kill Your Darlings" kennen. Zwischen den beiden funkte es während der Dreharbeiten direkt, wie Daniel Radcliffe einst in einem Interview mit dem "Playboy" preisgab. Der Film sei ihm zufolge eine "wundervolle Aufnahme, wie wir erstmals miteinander flirten." Und weiter: "Da gibt es kein Schauspiel - von mir jedenfalls nicht. Es gibt einen Moment, als sie mich zum Lachen bringt und ich lache als ich selbst, nicht als meine Filmfigur", erinnerte er sich im Interview zurück.

Die Dreharbeiten zum Film "Kill Your Darlings" waren übrigens nicht ihr einziges gemeinsames Projekt. Daniel Radcliffe und Erin Darke standen auch schon für die TV-Serie "Miracle Workers" zusammen vor der Kamera. "Wir mögen es zusammenzuarbeiten, aber zu häufig wollen wir das nicht tun", erzählte der Brite damals in einem Interview mit "People".

Auch wenn man die beiden nur selten zusammen in der Öffentlichkeit sieht, machen sie aus ihrem Liebesglück kein Geheimnis. Im März 2022 betonte der "Harry Potter"-Darsteller gegenüber "People", wie glücklich er auch nach all den gemeinsamen Jahren mit seiner Partnerin ist:

Ich habe wirklich ein schönes Leben. Ich bin seit einem Jahrzehnt mit meiner Freundin zusammen. Daniel Radcliffe, , 2022

Das könnte dich auch interessieren: Die Tochter von Schauspiel-Legende Bruce Willis, Rumer Willis, ist kürzlich ebenfalls zum ersten Mal Mutter geworden!