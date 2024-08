"Friends"-Geheimnis enthüllt: Dieser Schauspieler sollte ursprünglich Chandler spielen

"Friends" ohne Matthew Perry? Für Fans der Kultserie kaum vorstellbar! Der 2023 tragisch verstorbene Star war für viele das Herz der Show. Doch beinahe hätte jemand anderes die ikonische Rolle des Chandler Bing übernommen. Perry's Gewinn der Rolle hatte sogar ein überraschendes Ende einer Freundschaft zur Folge.

"Friends"-Rolle "Chandler Bing" - ein voller Erfolg!

Bei Geld hört die Freundschaft auf, heißt es oft. Da scheint was dran zu sein. Denn Matthew Perry verdiente, nachdem er die Rolle des Chandler Bing in der zur Kult-Serie aufgestiegenen Sitcom "Friends" bekommen hatte, eine Menge Geld. In den letzten beiden Jahren der US-Comedyserie (1994 bis 2004) waren es eine Million Dollar pro Serienfolge. Macht bei 42 Folgen der Staffeln neun und zehn satte 42 Millionen Dollar!

Diesen Reichtum hätte beinahe ein anderer angehäuft, denn er wäre um ein Haar als Chandler gecastet worden. An der Rollen-Besetzung zerbrach sogar eine Männer-Freundschaft. Denn der "Beinahe-Chandler" konnte jahrelang nicht verwinden, dass sein Freund Matthew Perry die Rolle bekommen hatte. Was es noch spannender macht: Matthew Perry hatte seinen Freund sogar für die Chandler-Rolle empfohlen.

Eine echte Set-Freundschaft

1990 war Matthew Perry, gerade 20, seit fünf Jahren in Los Angeles und permanent auf der Suche nach Schauspiel-Rollen. Er hatte im Fernsehen erste Achtungserfolge zu verzeichnen (TV-Serie "Second Chance", Kinodebüt in "Jimmy Reardon" an der Seite von River Phoenix). Der große Durchbruch war noch nicht gelungen, weshalb er das Angebot für die TV-Serie "Sydney" gerne annahm. Die Serie um die Privatdetektivin Sydney Kells (Valerie Bertinelli, damals mit Van-Halen-Gitarrist Eddie Van Halen verheiratet) lief nur 13 Episoden lang, vom März bis zum Juni 1990.



Eines hielt länger: Die Freundschaft von Matthew Perry (spielte Sydney-Bruder Billy) und Craig Bierko (59). Der spielte Sydneys besten Kunden Matt. Während der Dreharbeiten entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen beiden. Die Jungs hatten eines gemeinsam: den Traum vom großen Erfolg. Ein paar Jahre später wurde er wahr, leider nur für einen von beiden.

Matthew Perry empfahl seinen Freund als "Chandler Bing"

1993 wurde das Konzept für "Friends" akzeptiert, das Casting begann. Die Produzent:innen hatten für die Rolle des Chandler von Anfang an Matthew Perry im Auge. Aber der musste ablehnen, weil er gerade einen Piloten für die geplante Serie "L.A.X. 2194" drehte. Weil er selbst keine Zeit hatte, bei "Friends" einzusteigen, empfahl Matthew den Produzenten seinen besten Freund: Craig.



Nach Testaufnahmen waren die Macher:innen von "Friends" von Bierko überzeugt, er aber nicht von der Serie. Statt den Vertrag zu unterschreiben, sprang er in letzter Sekunde ab. Die Produzenten standen ohne Chandler da - aber nur kurz: Denn "L.A.X. 2194" fiel durch. Test-Seher, Produzent:innen und TV-Company glaubten nicht an die Science-Fiction-Sitcom um eine Gruppe von Gepäckabfertigern am internationalen Flughafen von Los Angeles im Jahr 2194. Die "Friends"-Macher waren erleichtert, denn so stand ihnen Matthew Perry doch wieder zur Verfügung. Er sagte zu und stieß 1994 als letzter der sechs Hauptdarsteller zum Cast, nur wenige Tage vor Drehstart.

Craig Bierko hatte Pech mit der Wahl seiner Serien-Rollen

Natürlich konnte 1994 niemand ahnen, welch enormen und vor allem langanhaltenden Erfolg "Friends" erlangen würde. Aber schon 1996, als nach der zweiten Staffel die ersten Emmys gewonnen wurden, war vielen klar: Diese Serie war ein absoluter Burner.



Und diesen Eindruck gewann auch Craig Bierko. Der hatte nach seiner "Friends"-Absage Pech. Die Serie "Madman of the People" wurde nach einer Staffel 1995 abgesetzt. Das gleiche Schicksal ereilte "Pride & Joy", in der er die Hauptrolle spielte. Auch seine Kino-Karriere (unter anderem "The Long Kiss Goodnight" mit Samuel L. Jackson, 1996) stagnierte. Parallel dazu erkannte er das Glück, das sein Freund Matthew mit "Friends" hatte. Und wurde neidisch.

Neid und Verbitterung: Craig Bierko kündigte Matthew Perry die Freundschaft

Die Verbitterung über die - letztlich aus eigener Fehleinschätzung - entgangene Chance, projizierte Bierko ausgerechnet auf Matthew, der ihm die Chance zugeschanzt hatte. Über die Jahre wurde Bierko derart bitter, dass er radikal reagierte: Er kündigte Matthew Ende der 90er-Jahre die Freundschaft. In einem Interview im letzten Jahr, wenige Monate vor seinem Tod, gestand Matthew Perry traurig: "Er rief an und entschuldigte sich und sagte, er könne nicht damit umgehen, dass ich durch eine Rolle, die er abgelehnt hatte, reich und beliebt geworden war."



Bis zum tragischen Tod Perrys, der im vergangenen Oktober im Alter von 54 in seinem Pool ertrank, nachdem er wegen einer Medikamenten-Überdosis ohnmächtig geworden war, gelang die Aussöhnung nicht mehr.



Bierko, der zwei Jahre lang (1995 bis 1997) mit Oscar-Preisträgerin Charlize Theron liiert war, konnte seine lange lahmende Karriere im neuen Jahrtausend ankurbeln, hatte sowohl im Kino ("Scary Movie 4") als auch im Fernsehen ("Boston Legal", "UnREAL") sehenswerte Rollen.



Allerdings wurde er nie so erfolgreich wie sein ehemaliger Kumpel Matthew.

