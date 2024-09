Früher vs. heute: Nicole Kidman und ihre beeindruckende Veränderung

Egal ob "A Family Affair", "Ein neuer Sommer" oder "Grace of Monaco" - Nicole Kidman zählt schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch über die Jahre hinweg hat sie sich ganz schön verändert. Hättest du sie auf diesem Foto erkannt?

Bereits im Kindesalter hatte Nicole Kidman eine Leidenschaft für die Schauspielerei. Im Alter von gerade einmal sechs Jahren nahm sie schon Schauspielunterricht. Durch die Filme "Bush Christmas - 40 Grad im Schatten" und "BMX-Bandits" wurde sie 1983 in Australien über Nacht zum Star. Danach spielte sie in zahlreichen erfolgreichen Filmen mit und machte sich weltweit einen Namen als Schauspielerin. Sie wurde insgesamt viermal für einen Oscar nominiert und gewann den begehrten Filmpreis 2002 für ihre schauspielerische Leistung in "The Hours". Sie gewann zudem zahlreiche andere Preise - darunter fünf Golden Globes und zwei Emmys. Auch heute ist sie als Schauspielerin noch sehr erfolgreich.

Krasse Verwandlung: So sah Nicole Kidman früher aus

Äußerlich hat sich die Schauspielerin, die aktuell mit der Serie "Ein neuer Sommer" für Aufsehen sorgt, in den vergangenen Jahren stark verändert. Zu Beginn ihrer Karriere zeigte sie sich stets ganz natürlich. Ihre natürlichen Locken setzte sie in zahlreichen Filmen in Szene - wie etwa in "Dead Calm" im Jahr 1989.

Nicole Kidman im Jahr 1989. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Warner Bro | AF Archive

Nur wenige Jahre später sah Nicole Kidman schon ganz anders aus. Ihre Haare wurden blonder, sie trug ihre Mähne überwiegend glatt. Auch Beauty-Eingriffe wurden ihr immer wieder nachgesagt. Gegenüber RTL gab sie 2016 ganz offen zu: "Möchte ich gut aussehen? Ja. Ist es eine Sucht? Nein. Habe ich einen Mann, der mich liebt, egal wie ich aussehe? Ja." Welchen Beauty-OPs sie sich unterzogen hat, gab sie jedoch nicht preis.

Fest steht: Nicole Kidman scheint bis heute kaum gealtert zu sein. Auf aktuellen Fotos wirkt ihr Teint geradezu makellos und ihre Haut faltenfrei - und das mit 57 Jahren!

Nicole Kidman im September 2024. © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Nicole Kidman: So läuft es bei dem Hollywoodstar privat

Von 1990 bis 2001 war Nicole Kidman mit ihrem Schauspielkollegen Tom Cruise verheiratet. Das Paar adoptierte während der Ehe zwei Kinder. Seit 2006 ist die "Königin der Wüste"-Darstellerin mit dem australischen Countrysänger Keith Urban liiert. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter und leben auf einer Ranch in der Nähe von Sydney.