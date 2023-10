Frust bei Prinz Harry: Meghans neue Image-Pläne könnten zum Ehe-Aus führen! 

Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen wie kein anderes royales Paar in den Schlagzeilen. Seit ihrem Abschied vom britischen Königshaus leben die beiden gemeinsam in Kalifornien. Dort versuchen sie sich ein neues Leben aufzubauen. Das Verhalten seiner Frau sorgt dabei aber offenbar für Frust bei Prinz Harry.

Im Clip: Das sorgt für Ärger bei Harry und Meghan

Es sollte der erhoffte Neustart für Prinz Harry und Meghan Markle werden: Der Umzug in die Vereinigten Staaten. Im Januar 2020 trat das Paar von seinen königlichen Pflichten zurück, um nach Kalifornien zu ziehen. Doch mittlerweile ist offenbar nicht mehr viel von der Aufbruchstimmung zu spüren. Während Harry sich wohl lieber etwas aus der Öffentlichkeit verabschieden möchte, zieht es Meghan hingegen wieder vermehrt ins Rampenlicht.

Meghan Markle will sich ein neues Image aufbauen

Harry und Meghan sorgten im Streit mit dem britischen Königshaus vorrangig für negative Schlagzeilen. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Vor allem Meghan versucht aktuell sich ein neues, besseres Image aufzubauen. Insgesamt zeige sich die 42-Jährige demnach wieder mehr vor den Kameras und suche nach dem monatelangen Leben im Privaten wieder das Rampenlicht. Der britische "Mirror" erkennt darin ein Muster für den "Relaunch der Marke Meghan".

Doch dem Bericht zufolge ist Ehemann Harry damit überhaupt nicht glücklich. Bei öffentlichen Events wirke er zunehmend zurückhaltend und unsicher, versuche im Gegensatz zu seiner Frau die Kameras zu meiden.

Meghan Markle versucht sich gerade mit aller Macht ein besseres Image aufzubauen. © REUTERS, Caitlin Ochs

Prinz Harry hat großes Heimweh

Der "Mirror" berichtete vor kurzem außerdem, dass Harry Heimweh nach Großbritannien habe. Zu alten Freund:innen habe er demnach kaum noch Kontakt. Vor Ort habe er oft nur flüchtige Hollywood-Bekanntschaften, die eigentlich auch eher zu Meghans Freundeskreis gehören.

Ein britischer Royals-Experte sagte dazu: "Er scheint sich von seinen College-Freunden distanziert zu haben und hat keinen festen Wohnsitz im Vereinigten Königreich. Während seiner Besuche in London wohnt er in der Regel in Hotels und vermeidet öffentliche Auftritte. Zweifelsohne sehnt sich Prinz Harry nach seinen alten Freundschaften.“

Ob die extrovertierte Art seiner Frau und das Heimweh am Ende zu viel für Harry sind, wird sich wohl bald zeigen.