Fünf Jahre nach ihrem GNTM-Sieg: Das macht Simone Kowalski heute beruflich

Im Mai 2019 wurde Simone Kowalski von Heidi Klum zu "Germany's Next Topmodel" gekürt. Nach einigen Modeljobs ließ die 26-Jährige Deutschland damals hinter sich und reiste für mehrere Monate nach Bali. Seitdem hält sie sich über ihr Privatleben weitestgehend bedeckt. Doch jetzt gab Simi ein seltenes Update: Wie läuft es mit ihrer Karriere?

Simi Kowalski schlägt einen neuen Berufsweg ein

Vor wenigen Tagen veranstaltete die 26-Jährige eine Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, ob sie immer noch als Model tätig sei. "Das Modeln war immer meine Leidenschaft, die ich zum Beruf machen wollte", stellte Simi in ihrer Story klar. Doch es sei schwierig für sie gewesen, in der Fashionbranche Fuß zu fassen.

Aus diesem Grund habe sie sich beruflich neu orientiert und einen anderen Weg eingeschlagen. "Ich bilde mich gerade weiter als Schauspielerin", verriet sie und fügte hinzu: "Bin sehr glücklich, meinen Pfad gefunden zu haben."

Ihre Karriere als Model wolle Simi aber noch nicht endgültig an den Nagel hängen. "Natürlich schließe ich das Modeln nicht aus", versicherte die Wahlberlinerin.

Simi Kowalski ist bald wieder im TV zu sehen

Allzu lange wird es wohl auch nicht mehr dauern, bis die Fans ihre ersten Schauspielprojekte zu Gesicht bekommen. Im Rahmen ihrer Instagram-Fragerunde teaserte Simi an, dass sie schon dieses Jahr im TV zu sehen sein wird. Um welches Format es sich dabei handelt und wann genau ihr Projekt ausgestrahlt wird, behielt sie allerdings für sich.